80 Millionen-Investition in die Zukunft

Bei der Sanierung des Theaters am Domhof in Osnabrück erfolgen notwendige Sanierungsmaßnahmen vor allem in drei Bereichen:

Brandschutz: Austausch der Sprinkleranlage sowie der Elektroleitungen und -anlagen

Technik: Austausch veralteter Haustechnik; Erneuerung der Lüftungstechnik durch moderne und energieeffiziente Systeme, für die im Keller neue Stellflächen geschaffen werden; Erneuerung der Bühnentechnik

Hochbau: Die Schneiderei wird durch einen Neubau ersetzt, der barrierefrei sein soll und zusätzlich Räume für die Theaterpädagogik bieten wird; außerdem stehen Akustikmaßnahmen an. Ferner wird ein externes Probenzentrum gebaut, das schon während der Sanierung genutzt werden kann. Nicht zuletzt: Im oberen Foyer wird ein abgetrennter Veranstaltungsraum auch für externe Veranstaltungen geschaffen. Schließlich wird der Kassen- und Garderobenbereich umgebaut.

- Carina Tissen