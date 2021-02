Am Donnerstag soll es gegen 17.40 Uhr an der Kirchstraße zu einem Angriff auf drei Jugendliche gekommen sein. Das teilt die Polizei mit. Das Trio stand an einer Bushaltestelle und soll von einer etwa zehnköpfigen Gruppe beleidigt worden sein. Daraus soll sich zwischen den Beteiligten eine verbale Auseinandersetzung entwickelt haben. Im weiteren Verlauf soll ein Jugendlicher, bekleidet mit einer roten Jacke mit hellem Pelz, eine Schusswaffe gezeigt und in Richtung des Trios gedroht haben. Ein anderer soll einen 17-Jährigen des Trios mit einem Baseballschläger gegen den Rücken geschlagen haben. Als die drei Jugendlichen aus Münster in Richtung Krankenhaus geflüchtet seien, sollen die anderen ihnen zunächst gefolgt und dann in Richtung Karl-Wagenfeld-Straße weggelaufen sein. Die Polizei sucht unter 0 23 82/96 50 Zeugen.