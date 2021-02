Corona-Ausgleichszahlungen reichen nicht

Die Lage in Sachen Liquiditäts- und Budgetsicherung 2021 ist kritisch für die vier Krankenhäuser im Kreis Warendorf. Das ist der Grund für ein Krisengespräch zwischen den CDU-Abgeordneten Reinhold Sendker (Bund) sowie Henning Rehbaum und Daniel Hagemeier (beide Land) mit Vertretern der Akutkrankenhäuser.

„Die Corona-Pandemie ist schon ins zweite Jahr gegangen. Seit Ausbruch sind die Kliniken im Kreis Warendorf eine verlässliche Stütze im Kampf gegen die Folgen. Aufgrund der hohen Inzidenzzahlen gibt es seit Mitte November 2020 wieder die Möglichkeit für Krankenhäuser, unter bestimmten Bedingungen Ausgleichszahlungen für die wirtschaftlichen Schäden zu erhalten. Und obwohl besonders die Stadt Ahlen seit der zweiten Corona-Welle mit Werten zum Teil von über 300 die höchsten Inzidenz- und Corona-Fallzahlen im Kreis vorweist, stellen wir fest, dass die Bedingungen zum Erhalt der Ausgleichszahlungen für das St.-Franziskus-Hospital Ahlen und die übrigen Häuser im Kreis nur sehr schwer zu erfüllen sind. Darüber hinaus sind die Kriterien alles andere als passgenau und erreichen keineswegs zuverlässig diejenigen Häuser, die eine entsprechend hohe Covid-Behandlungslast zu tragen haben“, erläutert Anja Rapos, Geschäftsführerin des St. Franziskus-Hospitals in einer Pressemitteilung.

„Auch unser Hospital hat Schutzmaßnahmen vom Eingang-Screening über die Einrichtung einer Isolierstation bis hin zur Intensivstation umgesetzt und das ganze Jahr hindurch die Versorgung von Covid-Patienten sichergestellt“ ergänzt Dr. Stephan Pantenburg, Geschäftsführer des Marienhospital Oelde.

Alle Fälle – auch Verdachtsfälle – werden in den Kliniken mit hohem hygienischem und personellen Aufwand isoliert und binden somit mehr Kapazitäten und Ressourcen als im Normalbetrieb. Die Einhaltung der RKI-Vorgaben beschränkt zusätzlich die Kapazitäten zur Behandlung von anderen Krankheitsbildern. Insgesamt verzeichnen die Häuser einen Belegungs- und somit auch Erlösrückgang zwischen 20 und 30 Prozent.

Auch das Elisabeth-Hospital in Beckum, das Marienhospital in Oelde sowie das Josephs-Hospital in Warendorf kämpfen mit Patientenrückgängen und den unzureichenden Ausgleichszahlungen des Gesundheitsministeriums. Alle gemeinsam machen sich für einen Rettungsschirm 2021 stark.

Besonders brisant: Die aktuellen Ausgleichsregelungen waren bisher bis zum 28. Februar begrenzt und sollen nun zunächst bis zum 11. April verlängert werden – keine Planungssicherheit also für das laufende Jahr; erst am 24. Februar sollen die Beratungen im Expertenbeirat weitergehen.

Die Vertreter der Kliniken hoffen nach den ergebnislosen Gesprächen im Expertenbeirat des Gesundheitsministeriums auf eine Perspektive für die dringend benötigte Liquiditäts- und Budgetsicherung 2021.