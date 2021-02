Traum vom Loft wird Realität

Lange war es eher still an der Baustelle der ehemaligen Tabakfabrik Rotmann an der Ochtruper Straße. Aber der nun am früheren Remisengebäude aufgebaute Baukran zeigt: Es ist Bewegung im Millionen-Projekt „Rotmann‘s Quartier“ des münsterischen Unternehmers Max Schulte. „Wir werden jetzt unmittelbar mit dem ersten Bauabschnitt beginnen“, kündigt der 32-jährige Investor beim Pressetermin an. Dieser umfasst den Bau einer Tiefgarage und zweier Neubauten im hinteren Teil des Areals zum Wohngebiet Spinnerei Rolinck hin sowie die Sanierung des Südostflügels des Altbaus.

Wallboxen für E-Autos

Als Generalunternehmen für die Neubauten und die Tiefgarage hat Schulte das Burgsteinfurter Bauunternehmen Arning verpflichtet. Bis Oktober kommenden Jahres sollen 28 Mietwohnungen und 65 Stellplätze in der darunterliegenden Tiefgarage fertiggestellt sein. „Vom 45-Quadratmeter-Studentenappartement bis zur 150-Quadratmeter Maisonette-Wohnung mit sieben Zimmern gibt es eine große Auswahl“, sagt Schulte. Insbesondere auch bei den größeren Wohnungen erwartet der Münsteraner eine hohe Nachfrage. „80- oder 100-Quadratmeter-Angebote gibt es genug am Markt.“

Schulte schaut bei der Konzeptionierung in die Zukunft: Sämtliche Stellplätze sollen über einen Anschluss an eine 22-kW-Wallboxen für E-Autos verfügen. Selbst für Pedelecs will der Investor Lademöglichkeiten schaffen. Sein Credo: Auch gehobenen Ansprüchen des Mieters genügen. Dies gilt ebenso bei der Energieversorgung: Strom und Heizwärme wird von einem eigenen Blockheizkraftwerk (BHKW) zur Verfügung gestellt. Die nötigen Stellplätze für die Mieter sowohl in den Neu- als auch Altbauten hält eine Tiefgarage vor. Die Zufahrt erfolgt von der Straße aus, die auch zum Action-Markt führt. Die Einfahrt befindet sich hinter den Wohnungen, die in der ehemaligen Remise untergebracht sind.

Loftwohnungen im Backsteinbau

Stichwort hoher Wohnkomfort: Diesen werden auch die geplanten 42 Loftwohnungen in den beiden Altbauflügeln bieten. Dafür sorgen Balkone, Galeriebereiche, Dachterrassen, ein Laubengang und einiges mehr. Die spätklassizistische, unter Denkmalschutz stehende Backsteinarchitektur mit den prägnanten Fenstern bleibt weitestgehend erhalten.

Für die aufwendige Sanierung geeignete Experten zu finden, sei nicht immer einfach gewesen, berichtet Schulte. Aber die Vergabe der Gewerke sei nun weitgehend abgeschlossen. Zusammenarbeiten wird der Investor bei der Sanierung der Altbauten vor allem mit lokalen und regionalen Fachhandwerksbetrieben.

Wie bereits berichtet, wird zunächst der Südostflügel saniert. Nach Abschluss der Arbeiten im Herbst wird das im Nordwestflügel untergebrachte Bildungsinstitut dorthin umziehen. Die Mietverträge mit einigen Künstlern, die dort bislang ihr Atelier hatten, laufen aus. Die Sanierung dieses Teils des Altbaus wird voraussichtlich bis Ende kommenden Jahres laufen.

Gründe für die bisherigen Verzögerungen

Als Gründe dafür, dass es bis dato zu Verzögerungen kam, gibt Schulte neben Auswirkungen der Corona-Krise erhöhten Anpassungsbedarf bei den Ausschreibungsverfahren sowie die Tatsache an, dass der derzeit weitgehend ungenutzte Südostflügel vom Hausschwamm befallen war. Seine Beseitigung habe einige Zeit in Anspruch genommen. Letztlich hat auch die Erteilung der Baugenehmigungen viel Zeit in Anspruch genommen: Die letzte sei erst in der vergangenen Woche erteilt worden, berichtet der Investor.

Für Schulte, der als Unternehmer international tätig ist, stellt die Realisierung von „Rotmann‘s Quartier“ ein besonderes Projekt dar, zu dem er einen persönlichen Bezug hat. Die Oma hat seinerzeit in der Tabakfabrik gearbeitet . . .

Wer sich einen Überblick über die Wohnungen inklusive ihrer Mietpreise in „Rotmann‘s Quartier“ verschaffen möchte, kann das auf der Internetseite des Projekts tun. Die Adresse lautet: https://www.vermietung-rotmanns-quartier.de