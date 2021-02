Eine Rückkehr zum Präsenzunterricht auch für ihre Jahrgangsstufen fordern zwei Gymnasialschüler aus Lüdinghausen am nordrhein-westfälischen Oberverwaltungsgericht (OVG) mit Sitz in Münster. Nach Angaben der Pressesprecherin des Gerichts, Dr. Gudrun Dahme, handle es sich bei den Klägern um einen Schüler einer 5. Klasse sowie dessen Schwester, die in die 7. Klasse geht. Die Klage der Schüler begründe sich darin, dass die beiden Schüler in der aktuellen Corona-Betreuungsverordnung des Landes eine fehlende Gleichbehandlung sehen. „Darüber hinaus machen sie ihren Anspruch auf Bildung geltend und sehen in der Tatsache, dass sie nicht zur Schule gehen dürfen, einen Verstoß gegen die Menschenwürde“, so die OVG-Pressesprecherin. Ein zweiter Antrag des jüngeren Schülers richte sich zudem gegen den laut Coronaschutzverordnung verbotenen Einzelunterricht in Musikschulen. „Diesen dürfen derzeit auch nur Grundschüler wahrnehmen“, weiß Dahme. Die Schüler würden vor Gericht entweder durch ihre Eltern oder einen Anwalt aus dem familiären Umfeld vertreten. Wann das OVG über die Anträge entscheide, sei noch offen.

Sowohl beim privaten Gymnasium Canisianum als auch beim dem städtischen St.-Antonius-Gymnasium und der Pressestelle der Stadt war auf Anfrage der Westfälischen dazu nichts bekannt.

Zum Wochenstart waren mehr als 800 000 Schüler in Nordrhein-Westfalen unter verschärften Schutzvorkehrungen in die Klassen zurückgekehrt.

Nach sechs Wochen des reinen Homeschoolings gilt der Präsenzunterricht allerdings vorerst nur für Grund- und Förderschüler sowie Abschlussklassen und Berufskollegs.