Ein Unbekannter hat auf einen stationären Blitzer in Groß Reken geschossen. Der Starenkasten zwischen Gescher-Hochmoor und der Anschlussstelle B 67 weise mehrere Einschusslöcher auf, die ihn stark beschädigt hätten, teilte die Polizei in Borken am Dienstag mit.

Der Schaden beträgt den Angaben zufolge rund 10.000 Euro.