Die Polizei in Coesfeld sucht nach dem Fahrer eines „vermutlich roten Skodas“, der am Dienstagabend nach Polizeiangaben Unfallflucht begangen hat. Laut Zeugen konnte der Mann am gegen 21.30 Uhr nicht rechtzeitig bremsen und überfuhr auf der Dülmener Straße in Coesfeld einen freilaufenden Hund. Der Hund verstarb vor Ort.

Danach habe sich der Autofahrer vom Unfallort in Richtung Boschstraße entfernt, „ohne sich weiter um das Tier zu kümmern und seinen Anschlusspflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen“, teilte die Polizei am Mittwoch mit, die um Hinweise zu dem Autofahrer bittet (Telefon 02541-140).

Die Besitzerin des Hundes wurde von der Polizei ausfindig gemacht.