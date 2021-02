Lockerungen für Alters- und Pflegeheime gefordert

Wie lang sollen geimpfte Bewohner von Pflege- und Altersheimen weiter keinen Besuch empfangen? Nach dem sich abzeichnenden landesweiten Rückgang der Infektionen fordert die Bundesarbeitsgemeinschaft der Seniorenorganisationen (Bagso), die Kontaktbeschränkungen möglichst schnell abzubauen. „Wenn alle Impfwilligen eines Alten- und Pflegeheims ein Impfangebot erhalten haben und eine Frist von zwei Wochen nach der letzten Impfung vergangen ist, muss der Normal-Alltag in der Einrichtung vollumfänglich und sofort garantiert werden“, erklärte gestern der Bagso-Vorsitzende Franz Müntefering. Das Tragen von Masken sowie kostenlose und stets verfügbare Schnelltests für Personal und Besucherinnen und Besucher sei dagegen weiter dringend geboten, schreibt Müntefering.

Die Seniorenverbände fordern in einem Schreiben an die Gesundheitsminister der Länder, dass alle Bewohner täglich Besuch empfangen können, Besuche auf den Zimmern möglich sind und dass Bewohnerinnen und Bewohner auch untereinander Kontakt pflegen können. Auch der Ethikrat hat bereits empfohlen, die Sonderbelastungen für Menschen in Pflegeeinrichtungen für Geimpfte schnellstmöglich aufzuheben.

Impfungen fast abgeschlossen

Die Impfungen in den Pflegeheimen in NRW sind laut Landesregierung nahezu abgeschlossen: 180 000 Bewohner haben laut Robert Koch-Institut eine erste Impfung erhalten, 130 000 hatten am Donnerstag bereits die zweite Dosis erhalten. Zuletzt sank Zahl der aktiven Corona-Infektionen unter Bewohnern und Mitarbeitern deutlich. In Münster sind bisher über 3000 und damit der Großteil der Bewohner der stationären Seniorenpflegeheime geimpft. Seit bereits drei Wochen verzeichnet die Stadt in den Einrichtungen keinen einzigen Corona-Fall mehr. Für Krisenstabsleiter Wolfgang Heuer führt „diese Erfolgsgeschichte vor Augen, dass das Impfen uns aus der Pandemie herausführen wird“.

Zuletzt waren landesweit offiziell noch 750 Bewohner und 430 Mitarbeiter von Pflege- und Altersheimen mit dem Coronavirus infiziert. Auf dem Höhepunkt der Welle an Weihnachten galten noch weit über 5000 Heimbewohner als Corona-Patienten. Schon einen Monat später war die Zahl auf unter 4000 gesunken. Am 9. Februar wurden bereits weniger als 1000 Infizierte gezählt. Beim Personal ist die Entwicklung ähnlich positiv: Allein im vergangenen Monat ging die Zahl der aktiv infizierten Mitarbeiter in Pflegeheimen um drei Viertel zurück.

Ein Jahr nach Ausbruch der Corona-Pandemie warnt die Senioren-Union der CDU vor zunehmender Vereinsamung älterer Menschen. „Isolation kann Menschenlebenkosten“, sagte der Bundesvorsitzende der Senioren-Union, Otto Wulff. „Depressionen, Schlaganfälle und Herzinfarkte nehmen zu.“ Wulff verwies auf eine aktuelle Studie des Instituts für Altersfragen, wonach sich jede 7. Person ab 46 Jahre einsam fühlt. „Wir müssen uns diesen schwerwiegenden Folgen der Pandemie verstärkt widmen.“