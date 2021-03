Der Alltagsengel aus dem Kindergarten

Irena Krumkamp ist glücklich über ihren neuen Beruf. Einen Beruf, den sie ohne die Corona-Krise nicht ausüben würde. Die 52-jährige Warendorferin arbeitet als Alltagshelferin im Katharina-Kindergarten in Warendorf – ein Job, der in Pandemie-Zeiten neu geschaffen wurde. Mit Alltagshelfern sind bislang praktische Küchengeräte oder Erfindungen gemeint. Doch mittlerweile hat der Begriff eine wertvollere Bedeutung. Denn so hilfreich wie Irena Krumkamp ist wohl keiner dieser noch so praktischen Gegenstände.

Die Warendorferin erledigt gleich ganz viele Aufgaben. Sie hilft, wo sie kann. Und nicht irgendwo, sondern im Kindergarten. Mit Beginn der Corona-Pandemie wurden auch die Aufgaben in den Kindertagesstätten umfangreicher. „Und es ist nicht so, als hätten wir nicht zuvor schon genug Arbeit, auch neben der Betreuung der Kinder, gehabt“, sagt Einrichtungsleiterin Ulrike Beerheide.

Desinfizieren, waschen, spülen

Wäsche waschen, Geschirr spülen, Einkaufen – all das hätten die Erzieher und Erzieherinnen schon immer machen müssen. „Während der Corona-Pandemie wurde alles aber zu viel“, berichtet Beerheide. Denn obwohl zwischendurch auch mal weniger Kinder im Kindergarten waren, sind die Aufgaben komplexer. „Wir haben vor der Krise vielleicht nur einmal im Jahr das Spielzeug desinfiziert. Das reicht jetzt nicht mehr“, sagt Beerheide. Neue Vorgaben sind hinzugekommen, die alten wurden angepasst. Desinfizieren, Wäsche und Geschirr, das öfter gewaschen und gespült werden muss – die Hygiene in den Kitas stand plötzlich im Mittelpunkt.

Umso glücklicher war die Einrichtungsleiterin über den Vorstoß des Landes NRW, den neuen Job der Alltagshelfer in Kindergärten zu fördern. Die Kirchengemeinde St. Laurentius, Träger von sieben Kindergärten in Warendorf, nutzte die Förderung direkt. In vier Kindergärten wurden die Stunden von einigen Erziehern und Reinigungskräften aufgestockt, in drei Kindergärten wurden neue Mitarbeiterinnen eingestellt.

Pfannkuchen im Schneegestöber

Eine von ihnen ist Irene Krumkamp, die ihren neuen Job als „Sechser im Lotto“ bezeichnet. Über zwanzig Jahre hat die 52-Jährige in einem Café gearbeitet, zwei Jahre in einem Schuhladen, im Sommer hat sie gekellnert. Seit August ist sie Halbtagskraft im Katharina-Kindergarten. Sie desinfiziert Klinken und Türgriffe, macht die Wäsche, spült, übernimmt die Essenausgabe am Mittag und hilft den Kindern, wo immer es nötig ist.

Als beim Schneechaos der Caterer kein Essen liefern konnte, griff sie sogar zum Kochlöffel und zauberte den Kindern zwei Tage eine warme Mahlzeit. Hühnerfrikassee und Pfannkuchen. „Inzwischen fragen mich die Kinder schon immer: ‚Irena, wann kochst du wieder für uns‘“, sagt Krumkamp mit einem Lächeln auf dem Gesicht.

„ Wir sind sehr dankbar für die Hilfe. Wir nennen Irena deshalb auch nicht Alltagshelferin, sondern Alltagsengel. Wir sind sehr dankbar für die Hilfe. Wir nennen Irena deshalb auch nicht Alltagshelferin, sondern Alltagsengel. “ Ulrike Beerheide

Die Kinder seien ohnehin das, was den Job ausmache. „Man baut eine ganz andere Beziehung zu den Jungen und Mädchen auf, als zu den Kunden im Café oder im Schuhladen“, sagt sie, betont aber, dass auch ihre alten Jobs Spaß gemacht hätten. Es sei aber Zeit für etwas Neues gewesen. „Ich habe damals von der Stellenausschreibung zur Alltagshelferin von Bekannten gehört. Zunächst wusste ich aber nicht genau, was ich mir darunter vorzustellen habe“, erzählt Krumkamp, die sich aber trotzdem beworben habe. „Eine gute Entscheidung“, wie sie im Nachhinein feststellt. „Eine wirklich gute Entscheidung“, wie auch Ulrike Beerheide sagt: „Man merkt, dass jeder Handgriff sitzt. Wir sind sehr dankbar für die Hilfe. Wir nennen Irena deshalb auch nicht Alltagshelferin, sondern Alltagsengel.“

Förderung endet im Sommer

Doch wie lange Irena Krumkamp dem Katharina-Kindergarten noch zur Verfügung steht, ist noch nicht klar. Der Vertrag ist bis Juli befristet – dann endet die Förderung. „Am liebsten würde ich den Job aber bis zur Rente machen“, sagt Krumkamp. Das wünschen sich auch die Erzieher, Erzieherinnen und die Kinder. Denn einen Alltagsengel kann man auch nach der Corona-Krise noch gut gebrauchen.