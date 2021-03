13-Jähriger attackiert und verletzt Polizisten

Beckum (dpa/lnw) - Ein 13-Jähriger hat bei einer Polizeikontrolle in Beckum im Kreis Warendorf zwei Beamte attackiert und leicht verletzt. Der Junge habe eine Polizistin gegen den Oberkörper geschlagen und ihren Kollegen am Kopf getroffen, teilten die Einsatzkräfte am Montag mit. Um weitere Schläge zu verhindern, hätten die beiden den 13-Jährigen zu Boden gebracht. Dort habe er weiter um sich getreten und geschlagen und die Einsatzkräfte beschimpft.

Von dpa