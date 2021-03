Noch während der Löscharbeiten am frühen Dienstagmorgen entdeckten die Einsatzkräfte der Feuerwehr einen 60-jährigen Hausbewohner tot in den Räumlichkeiten. Die Ermittler mussten davon ausgehen, dass sein 97-jähriger Vater ebenfalls tot in dem Gebäude zu finden ist. Da das Haus nach ersten Erkenntnissen einsturzgefährdet ist, wurde zunächst ein Statiker zur Begutachtung angefordert.

97-Jähriger geborgen

Der Leichnam des 97-Jährigen konnte dann gegen Mittag in der Brandruine entdeckt und geborgen werden. Zur Ermittlung der Todesursache und -umstände werden die beiden Leichname im rechtsmedizinischen Institut der Universitätsklinik Münster obduziert. Zur Klärung der bislang weiterhin unklaren Brandursache haben die Ermittlungsbehörden einen Brandsachverständigen eingeschaltet. Die Ermittlungen dauern an, informieren die Staatsanwaltschaft Münster sowie die Polizei Borken und Münster in einer am Dienstag veröffentlichten Pressemitteilung.

Frau schwer verletzt

Eine 50-jährige Frau, die sich ebenfalls in den Räumlichkeiten aufgehalten hat, wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht.

Feuer womöglich vorsätzlich gelegt

"Im Rahmen der ersten Ermittlungen und durch Zeugenbefragungen haben wir Hinweise darauf erlangt, dass das Feuer in dem Haus vorsätzlich durch den 97-Jährigen gelegt worden sein soll", erklärte Oberstaatsanwalt Martin Botzenhardt.