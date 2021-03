Gegen 8.30 Uhr war der Notruf in der Leitstelle eingegangen. Arbeiter waren gerade dabei, die Ampelanlage an der Kreuzung der B 58 mit der Sendenhorster Straße zu kontrollieren. Einer der Männer saß im Korb des Hubsteigers, als ein Lkw aus Richtung Hamm kommend diesen touchierte. Der Korb riss ab, der Mann stürzte aus mehreren Metern Höhe auf die Straße.

Die alarmierte Polizei sperrte den kompletten Kreuzungsbereich. Aus Hamm kommend wurden die Fahrzeuge in Richtung Albersloh umgeleitet. Rettungskräfte versuchten derweil, den Schwerverletzten zu stabilisieren. Ein Rettungshubschrauber landete währenddessen auf der Umgehungsstraße. Die Feuerwehr war mit vier Fahrzeugen und knapp 20 Kräften im Einsatz. Sie sicherte den nur noch an einem Seil hängenden Korb ab, damit dieser nicht auf die Straße stürzen konnte.

Da zurzeit auch die Unterführung an der Schützenstraße gesperrt ist, kommt es weiterhin zu erheblichen Behinderungen rund um Drensteinfurt. Die Polizei konnte am Vormittag noch nicht sagen, wie lange die Kreuzung an der Dreingau-Halle gesperrt bleiben wird. Das Amt für Arbeitsschutz soll hinzugezogen werden.