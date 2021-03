Greven -

Am Flughafen Münster/Osnabrück (FMO) tut sich wieder etwas. Lufthansa hat die Wiederaufnahme der Verbindungen zu den Drehkreuzen nach Frankfurt und München angekündigt. Das hat der FMO am Dienstag mitgeteilt. Die beiden Rennstrecken des Flughafens in Greven waren so wie alle anderen Verbindungen der Corona-Pandemie zum Opfer gefallen.