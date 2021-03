Die Corona-Lage in der Wersestadt hat sich in den vergangenen Tagen spürbar entspannt. Nur noch sechs akut Infizierte und eine Sieben-Tage-Inzidenz von – Stand Freitagmorgen – 19,3 zeugen davon, dass der „Ausbruch“ Mitte Februar keine weiteren Kreise gezogen hat. Damals waren 13 Neuinfektionen in drei Tagen bestätigt worden, die Inzidenz war auf knapp 100 hochgeschnellt.

Der Grund: Bei einer Person war die britische Virusmutation nachgewiesen worden. Insgesamt hätten 27 Menschen mit diesem Ausbruchsgeschehen in Verbindung gestanden, wie Kreissprecherin Kerstin Butz erklärt. 14 hätten sich angesteckt, bei sechs von ihnen sei eine Virusmutation nachgewiesen worden, in einem Fall eben die britische. Bislang sei noch nicht bekannt, um welche Mutation es sich bei den übrigen fünf Personen handele – ob um die dänische oder die britische. „Wir gehen aber davon aus, dass es sich um die britische Variante handelt“, sagt Butz.

Warum die Ergebnisse der sogenannten DNA-Sequenzierung so lange auf sich warten lassen, kann sie nicht beantworten. Die Laboruntersuchungen könnten zwischen ein paar Tagen und zwei Wochen dauern. Ungewöhnlich sei die Zeitspanne in diesem Fall also nicht. Auch beim Kreis würde man sich schnellere Ergebnisse wünschen, um zeitnah auf das Geschehen reagieren zu können.