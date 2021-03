Es steht an einem prominenten Ort und die Menschen in Herbern verbinden mit dem Hotel Wesselmann am Benediktus-Kirchplatz auch Vereins- und andere Geschichten. Jetzt wird ein neuer Besitzer für den Gebäudekomplex gesucht – per Zwangsversteigerung am 24. März um 10 Uhr im Amtsgericht Lüdinghausen.

Es ist klassisch: Rund um Gotteshäuser sind Gastwirtschaften zu finden. Die Herberner gehen aus dem Hauptportal geradeaus zu „Tropi“ Wesselmann. Das Ursprungsgebäude stammt aus dem Jahr 1900 und wird in den 1960er und 1970er Jahren umgebaut sowie erweitert. Es übersteht eine Brandkatastrophe am Kirchplatz, bei der am 18. Februar 1977 das Nachbarhaus Miggelt, die frühere Dorfschule, abbrennt. Beim Neubau wird der bekannte Torbogen zwischen Miggelt und Wesselmann eingespart. Ende der 1970er Jahre wird die Gastwirtschaft durch einen Anbau auf der anderen Seite zum Hotel.

Das Gasthaus Wesselmann ist Gründungslokal des SV Herbern. Die Blau-Gelben bleiben aber nicht lange. Den Gastwirt stören die Fußballer, die sich über der Brauerei umziehen und im Sportdress ins Lokal zurück wollen, weiß der SVH-Chronist. Sie wechseln im Gründungsjahr nach Tergeist.

Obwohl bei Tergeist, Bathe und Angelkort größere Säle zu finden sind, dient das Hotel Wesselmann Vereinen und auch der Politik als Versammlungsort. Taubenzüchter haben dort ihre Ausstellungen. Die Domhöfer feiern hier Karneval. Franz „Tropi“ Wesselmann gehört zu den Mitbegründern des Verkehrsvereins Ascheberg. Er gibt das Hotel 1988 an die nächste Generation weiter. Sie übernimmt in einer Zeit mit einigen Problemen. Alle Gastwirte klagen, keine Aushilfen zu finden. Nicht nur in Herbern geht ein Kneipensterben um. 1993 überlegt die Familie, das Hotel in eine Seniorenresidenz umzuwandeln. Es bleibt beim Plan. Das Gebäude hat seither mehrere Besitzer- und Pächterwechsel hinter sich. 1996 wird das Lokal gründlich renoviert. In diesem Jahrhundert werden schließlich Hotelzimmer in Wohnungen umgewandelt. Seit etwa sieben, acht Jahren wird die Gastwirtschaft nicht mehr genutzt. Aktueller Besitzer soll ein Niederländer sein. Bei den gutachterlichen Hausbesuchen war er nicht anzutreffen. Der Verkehrswert wird mit 332 000 Euro angegeben.