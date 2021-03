Fünf Verletzte bei Verkehrsunfall

Fünf Verletzte – zum Teil Schwerverletzte – forderte am Dienstagnachmittag ein Verkehrsunfall in der Bauerschaft Lasbeck. Hinter dem Bahnübergang, kurz vor Kurve auf der L 874, die von Havixbeck nach Nottuln führt, prallten nach ersten Erkenntnissen zwei Pkw aufeinander. Ein Großaufgebot von fünf Rettungswagen, Notarzt und dem Rettungshubschrauber „Christoph 8“ waren im Einsatz. Die Freiwillige Feuerwehr war mit beiden Einsatzeinheiten und einer starken Personenzahl ebenfalls dabei.

Neben der Absicherung der Unfallstelle waren die Ersthelfer nahe bei den Verletzten, um alles in die Wege zu leiten was nötig war. Die Einweisung des Hubschraubers lag ebenfalls in den Händen der Feuerwehr. Hoch vom Himmel waren die Besatzung schnell am Boden und bei den verunfallten Personen.

Schwerer Verkehrsunfall auf der L874 in Lasbeck 1/21 Auf der Landstraße 874 zwischen Havixbeck und Nottuln ereignete sich ein schwerer Verkehrsunfall. Foto: Klaus de Carné

Auf der Landstraße 874 zwischen Havixbeck und Nottuln ereignete sich ein schwerer Verkehrsunfall. Foto: Klaus de Carné

Auf der Landstraße 874 zwischen Havixbeck und Nottuln ereignete sich ein schwerer Verkehrsunfall. Foto: Klaus de Carné

Auf der Landstraße 874 zwischen Havixbeck und Nottuln ereignete sich ein schwerer Verkehrsunfall. Foto: Klaus de Carné

Auf der Landstraße 874 zwischen Havixbeck und Nottuln ereignete sich ein schwerer Verkehrsunfall. Foto: Klaus de Carné

Auf der Landstraße 874 zwischen Havixbeck und Nottuln ereignete sich ein schwerer Verkehrsunfall. Foto: Klaus de Carné

Auf der Landstraße 874 zwischen Havixbeck und Nottuln ereignete sich ein schwerer Verkehrsunfall. Foto: Klaus de Carné

Auf der Landstraße 874 zwischen Havixbeck und Nottuln ereignete sich ein schwerer Verkehrsunfall. Foto: Klaus de Carné

Auf der Landstraße 874 zwischen Havixbeck und Nottuln ereignete sich ein schwerer Verkehrsunfall. Foto: Klaus de Carné

Auf der Landstraße 874 zwischen Havixbeck und Nottuln ereignete sich ein schwerer Verkehrsunfall. Foto: Klaus de Carné

Auf der Landstraße 874 zwischen Havixbeck und Nottuln ereignete sich ein schwerer Verkehrsunfall. Foto: Klaus de Carné

Auf der Landstraße 874 zwischen Havixbeck und Nottuln ereignete sich ein schwerer Verkehrsunfall. Foto: Klaus de Carné

Auf der Landstraße 874 zwischen Havixbeck und Nottuln ereignete sich ein schwerer Verkehrsunfall. Foto: Klaus de Carné

Auf der Landstraße 874 zwischen Havixbeck und Nottuln ereignete sich ein schwerer Verkehrsunfall. Foto: Klaus de Carné

Auf der Landstraße 874 zwischen Havixbeck und Nottuln ereignete sich ein schwerer Verkehrsunfall. Foto: Klaus de Carné

Auf der Landstraße 874 zwischen Havixbeck und Nottuln ereignete sich ein schwerer Verkehrsunfall. Foto: Klaus de Carné

Auf der Landstraße 874 zwischen Havixbeck und Nottuln ereignete sich ein schwerer Verkehrsunfall. Foto: Klaus de Carné

Auf der Landstraße 874 zwischen Havixbeck und Nottuln ereignete sich ein schwerer Verkehrsunfall. Foto: Klaus de Carné

Auf der Landstraße 874 zwischen Havixbeck und Nottuln ereignete sich ein schwerer Verkehrsunfall. Foto: Klaus de Carné

Auf der Landstraße 874 zwischen Havixbeck und Nottuln ereignete sich ein schwerer Verkehrsunfall. Foto: Klaus de Carné

Auf der Landstraße 874 zwischen Havixbeck und Nottuln ereignete sich ein schwerer Verkehrsunfall. Foto: Klaus de Carné

Der Einsatz dauert an.