Es ist eine Binsenweisheit und eine ungelöste Herausforderung: China greift nach einer globalen Führungsrolle – nichts scheint den Einparteienstaat aufzuhalten. Xi Jinping nutzt den Volkskongress, um seinem Volk einzubläuen: Liberale Demokratien sind im Abstieg begriffen, während das straff gelenkte China unbeirrt aufsteigt. Aus seiner Sicht ist Peking schneller mit der Corona-Krise fertig geworden, weil es nicht durch Datenschutz, Bürgerrechte und digital rückständige Bürokratien aufgehalten wird. Dass Staatsverschuldung und Demografie China Grenzen setzen, verschweigt er. Menschenrechte? Kein Wort wert.

Ein eindeutiges Ziel

Doch Xi Jinping gibt sich nicht mehr nur mit der Rolle des Wirtschaftsgiganten zufrieden, der die Welt mit seiner „neuen Seidenstraße“ umspannt. Er will militärisch die USA als Führungsmacht übertrumpfen. 6,8 Prozent mehr Militäretat im Fünf-Jahres-Plan – dazu martialische Sprüche immerwährender „Kampfbereitschaft“: Die Botschaft ist klar.

Wer glaubt, dass mit Joe Biden das Beziehungstief zwischen China und den USA unter Trump überwunden wird, irrt sich gewaltig. Das Säbelrasseln wird schärfer. Seitdem er im Amt ist, haben US-Kriegsschiffe ihren Einsatz in Taiwan verstärkt. Denn für Peking wiederum wäre eine Vereinigung mit Taiwan ein symbolisch wichtiges Projekt – der „chinesische Traum“. Die militärische Konfrontation ist also real. Zur strategischen Abschreckung gehört auch die Ankündigung Xi Jinpings, mit der Wahlreform die ohnehin beschränkte Demokratie in Hongkong weiter zu begrenzen. Für all das braucht China ein hoch entwickeltes Militär – es soll deshalb im Eiltempo innovativ aufgerüstet werden.

Härte, Stärke und Kooperation

Die USA setzen unter Biden auf eine neue Strategie – und sollten auf drei Ebenen voranpreschen. Erstens: China besser verstehen. Was genau sind die Ziele von Xi Jinping? ­Zweitens: Die Reparatur der Wirtschaft und des Staatsapparats der USA. Denn sonst kann die Supermacht nicht mehr mit China Schritt halten. Drittens: Die Neuerfindung von Allianzen – denn nur mit Partnern auch in Europa kann man dem Giganten in Asien etwas entgegensetzen. Dazu müssen aber neue Gesprächsformate mit China kommen. Eine Mischung aus Härte, Stärke und Kooperation kann verhindern, dass es zum Militärschlag kommt.