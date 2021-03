Mit Sturmtief „Klaus“ erreicht Deutschland der erste Sturm des Jahres . Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat eine Unwetterwarnung für Teile des Münsterlandes herausgegeben. Die Kraft des bis zu 110 km/h schnellen Windes hat ein Lkw-Fahrer zu spüren bekommen: Auf der B 70 nahe Südlohn im Kreis Borken kippte sein Anhänger um, das Zugfahrzeug landete im Straßengraben. Laut der Polizei Borken wurde niemand verletzt.

Zum Abend weniger Wind

In einer Vorwarnung warnte der DWD bereits vor kräftigen Schauern und Gewittern mit örtlich orkanartigen Böen der Windstärke 11. Der Wind solle allerdings im Laufe des Nachmittags und des Abends nachlassen. Die Gewitter sollen laut DWD aber bis in die Nacht zum Freitag anhalten.

Recklinghausener Impfzentrum geschlossen

Aus Sicherheitsgründen hat der Kreis Recklinghausen sein in einer Leichtbauhalle untergebrachtes Impfzentrum in Recklinghausen für vier Stunden bis zum Nachmittag geschlossen. Alle, die zwischen 11 und 15 Uhr eigentlich einen Termin haben, sollen kurzfristig einen Ersatztermin bekommen, hatte der Kreis am Mittwoch berichtet. Laut Kreis finden donnerstags aktuell nur Impfungen von impfberechtigten Berufsgruppen statt. Personen ab 80 Jahren werden an den übrigen sechs Tagen in der Woche geimpft.