Etwa 50 Reisende saßen am Donnerstagabend auf dem Weg nach Münster in der Eurobahn als ihre Fahrt kurz hinter dem Bahnhof Capelle endete. Ein Baum war durch den Sturm auf die Oberleitung gefallen, so dass die Lok stoppen musste. Bundespolizei, Freiwillige Feuerwehr und Notfallmanager der Bahn waren vor Ort.

Auto bleibt stecken

Für die Freiwillige Feuerwehr Ascheberg wurde es ein schwieriger Einsatz. Die Stoppstelle war bei Dunkelheit, Sturm und Regen nicht einfach zu finden, die Anfahrt über unwegsames gelände nicht einfach. „Unsere Aufgabe war es, die Leute vom vorderen in den hinteren Zugteil zu bringen“, informierte der stellvertretende Wehrführer Andreas Denker. Mit Steckleitern kamen die Feuerwehrleute den Reisenden zu Hilfe. „Nötig war das, weil in dem Zug mit Doppeltraktion in einem Teil nur noch die Notbeleuchtung brannte“, informiert Roger Schlächter von der Bundespolizei in Münster. Die Reisenden seien mit einem anderen Zug, der zur Stoppstelle gekommen sei, zurückgebracht worden.

Das größte Problem ergab sich bei der Abfahrt. „Ein Fahrzeug ist stecken geblieben“, berichtet Wehrführer Rainer Koch. Es sei in der Nacht bei den Bedingungen nicht mehr befreit worden. Mit fremder Hilfe wurde es schließlich am Freitagvormittag aus dem Schlamm befreit und nach Ascheberg zurückgefahren.

„Wir haben gestern für unsere Fahrgäste unverzüglich einen Busnotverkehr beauftragt, der auch am Freitagmorgen noch im Einsatz war, da es weiter Einschränkungen aufgrund der Oberleitungsstörung des Verkehrs auf der RB 50 gab“, informiert Keolis-Sprecherin Nicole Pizzuti. Am Nachmittag fuhren die Eurobahnen wieder normal.