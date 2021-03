„Kultur ist für alles gut“

Mehr als 100 Stunden Filmmaterial haben die Dokumentarfilmerin Susanna Wüstneck und Günther Leifeld-Strikkeling im vergangenen Jahr zusammengetragen. Von März bis Dezember nahmen die beiden – digital und live – etwa 20 Kulturschaffende in den Fokus, um sie nach ihrem Leben und ihrer Arbeit in der Corona-Ära zu befragen. Derzeit ist Editorin Stefanie Trambow aus Berlin zu Gast in den Baumbergen. Mit ihr arbeitete Susanna Wüstneck schon für ihren auch bei Nottulner Kulturfreunden gut bekannten „Keinheimatfilm“ erfolgreich zusammen. Nun wird sämtliches Material gesichtet, strukturiert, eine Reihenfolge und der Szenenablauf festgelegt.

Aber: Ohne Knete keine Fete. Um die dafür entstehenden Kosten finanzieren zu können, nutzt die Filmemacherin, unterstützt von „Kunst & Kultur Nottuln“, eine Crowdfunding-Plattform. Unlängst erreichte sie die gute Nachricht von Bettina Kerkhoff von der Sparkasse Westmünsterland, Regionaldirektion Nottuln, dass am Freitag (19. März, Start 13 Uhr) jede Spende mit bis zu 100 Euro verdoppelt wird. Diese Spende geht direkt in die Vorbereitungen der Postproduktion, die zeit- und damit auch sehr kostenaufwendig ist.

Der Satz „Panem et circenses – Brot und Spiele“ zählte im römischen Reich zu einer beliebten Strategie politischer Machthaber, um das Volk von den Realitäten abzulenken. Für ihren 90-minütigen Dokumentarfilm baute Susanna Wüstneck den geflügelten Satz aus der Antike bezeichnenderweise um in „Kein Brot ohne Spiele“. Für sie ist Kultur mehr als nur ein Lebensmittel. „Kultur ist für die Seele und damit für alles gut“, betont die kreative 56-Jährige, die auch Musikerin ist, gerne. „Fehlt die Kultur, fehlt das Gemeinschaftliche, fehlt das Schöne im Leben!“

An den Schauplätzen Nottuln, Billerbeck, Dülmen, Lüdinghausen, Münster, Bochum, Eichstätt, Rügen und Rudolstadt porträtierten sie Kulturschaffende unterschiedlicher Couleur wie beispielsweise das Puppenspieler-Duo Hille Puppille, eine Tanzlehrerin, einen Fagottisten und Orchesterleiter, Konzert- und Tourneeveranstalter und eine Malerin sowie Daniel und Maria, die engagierten Kinobetreiber des Programmkinos Cinema Münster, das zu normalen Zeiten seine Gäste mit Filmen jenseits des Mainstreams und mit besonderen Geheimtipps begeistert. Zu Wort, zu Gehör und ins Bild kommt selbstverständlich auch die „Tree Mountain Stringband“, in der Susanna Wüstneck und Günther Leifeld-Strikkeling mitspielen. Sie nutzten die Rückzugsphase im Lockdown und drehten Filmsequenzen mit eigens dafür erstellten Handpuppen, die den Originalen verblüffend ähnlich sehen.

So unterschiedlich wie die beteiligten Protagonisten sind natürlich auch ihre Beiträge. „Während einige ihren Unmut über die Situation, die einem Berufsverbot gleichkommt, zum Ausdruck bringen, sprechen andere Protagonisten auch über positive Erfahrungen, nicht nur in Bezug auf finanzielle Hilfen, sondern auch über die Chancen, die diese bietet, um sie kreativ zu nutzen“, so ein erstes Fazit von Stefanie Trambow. Sätze wie „Kultur bekommt keine Extrawurst“ wie NRW-Kulturministerin Isabel Pfeiffer-Poensgen sie von sich gab, werden da natürlich als ein Schlag ins Gesicht empfunden.

„Künstler sind es gewohnt, immer kreativ und den Gegebenheiten entsprechend flexibel zu sein und schnell zu reagieren, um zu überleben“, betont Susanna Wüstneck. „Die Politiker täten gut daran, sich die Erfahrungen der kreativen Kollegen einmal anzuhören, um dann entsprechende Entscheidungen zu treffen.“

Wer dieses Kulturprojekt finanziell unterstützen möchte, kann die Plattform

https://www.betterplace.org/de/projects/91803 nutzen und das besonders am Freitag (19. März um 13 Uhr). Denn da werden die Spenden verdoppelt.