Ein Großaufgebot von Rettungsdienst, Feuerwehr und Polizei war am Dienstagmorgen gegen 9.35 Uhr am Bahnhof in Telgte im Einsatz. Denn aus bislang ungeklärter Ursache war eine Person von der rund fünf Meter hohen Bahnhofsbrücke vor den in Richtung Warendorf bereitstehenden Regionalzug auf die Schienen gefallen.

Notarzt und Rettungssanitäter begannen noch im Gleisbett mit der Behandlung der Person, die nach ersten Aussagen bei dem Sturz schwerste Verletzungen erlitt. Der Verunglückte wurde unter anderem an Ort und Stelle stabilisiert und für den Weitertransport ein Rettungshubschrauber herbeigerufen, der bereits wenige Minuten nach der Alarmierung im Bahnhofsumfeld landete.

Polizisten sperrten den stark frequentierten Unfallort im Zentrumsbereich weiträumig ab. Die im Zug in Richtung Warendorf sitzenden Fahrgäste wurden von Mitarbeitern der Bahn über den Vorfall informiert, etliche von ihnen stiegen aus und fuhren privat oder mit dem Bus weiter.

Die Untersuchungen zur Unfallursache dauern an. Derzeit ist die Polizei dabei, Zeugen des Vorfalls, darunter auch den Triebwagenführer, zu befragen.