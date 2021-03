Urananreicherungsanlage erneut Thema in Landtagsausschuss

Anti-Atomkraft-Initiativen, der Bundesverband Bürgerinitiativen Umweltschutz (BBU) und die Ärzteorganisation IPPNW fordern nun von Ministerpräsident Armin Laschet (CDU), dass er sein Wahlversprechen einhält und die Uranexporte an gefährliche Alt-Reaktoren in den Nachbarländern unterbindet. Als neuer CDU-Bundesvorsitzender kann er die CDU-Minister in der Bundesregierung anhalten, noch vor der Bundestagswahl die nötigen Schritte mit dem Bundesumweltministerium einzuleiten.

In diesem Zusammenhang fordern die Initiativen und Verbände, dass die NRW-Landesregierung konstruktiv auf den aktuellen Stilllegungsvorschlag von Bundesumweltministerin Svenja Schulze (SPD) für die Urananreicherungsanlage Gronau eingeht. Bei einer Debatte vor drei Wochen im NRW-Umweltausschuss hatte NRW-Umweltministerin Ursula Heinen-Esser (CDU) noch auf die Zuständigkeit der Bundesebene verwiesen. Nun stünden in Berlin aber die Türen offen und die NRW-Landesregierung könne aktiv werden, um den Atomausstieg in NRW und Deutschland zu vollenden.

Karfreitag wird in Gronau mit einer Ostermarsch-Fahrraddemonstration auf die Verknüpfung von Atomanlagen und Atomwaffen hingewiesen. Treffpunkt ist um 13 Uhr am Bahnhof. Die Abschlusskundgebung findet um 14 Uhr am Haupttor der Urenco statt.