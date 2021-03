Der Zaungast mit dem Flieger-Faible

Wer an sonnigen Tagen Richtung Flughafen fährt, sieht sie in der Heide stehen: Planespotter. Flugzeug-Freaks mit Fotoapparat, die am Zaun ausharren, um Besonderes abzulichten: selten gesehene Flugzeugtypen, Maschinen mit besonderer Lackierung oder besonderer Kennung. Auch für sie sind die Corona-Zeiten hart, denn: Es kommt kein Flug von irgendwo. In der Not knipst der Spotter Miniflieger: „Ich habe jetzt Privatjets für mich entdeckt“, erzählt Sam Albers, 19, Plainspotter.

Der Acker links neben dem Vorfeld ist frisch geerntet, das macht den Weg leichter. Sam Albers stapft am Maschendrahtzaun entlang, bis es nicht mehr weiter geht. Hier ist einer seiner Lieblingsplätze, hier kann er mit einem Zwei-Stufen-Klapptritt über den Zaun schauen und startende Flieger fotografieren.

Flugzeuge angucken – damit ist Sam aufgewachsen. Aus seinem Kinderzimmer in Ladbergen kann er sie seit jeher sehen, die Begeisterung kam früh. „Ich kann auch bei offenem Fenster schlafen und wache trotzdem nicht auf.“

Flugzeuge am FMO - die schönsten Fotos von Planespotter Sam Albers 1/36 Plainspotter Sam Albers aus Ladbergen hat es auf besondere Maschinen am Flughafen abgesehen - wie diese Boeing 737 von Exel Aviation. Foto: Sam Albers

Die ersten Flugzeuge sah Sam Albers (19) aus Ladbergen aus dem Fenster seines Kinderzimmers. Foto: Gunnar A. Pier

Eine Dornier 328 des ADAC Foto: Sam Albers

Eine Bombardier Challenger 300 Foto: Sam Albers

Cessna 172 Foto: Sam Albers

Cessna 172 mit der Kennung D-EDDG - zugleich der offizielle Code des FMO. Foto: Sam Albers

Condor B757-300 Foto: Sam Albers

Corendon Airlines B737 Foto: Sam Albers

DDA Classic Airlines DC-3 Foto: Sam Albers

Corendon B737-800 Foto: Sam Albers

Enter Air B737-800 Foto: Sam Albers

Enter Air B737-800 Foto: Sam Albers

Eurowings A320 - die Mannschaftsmaschine von Borussia Dortmund Foto: Sam Albers

Flybe ATR 72 Foto: Sam Albers

Luftbild des Flughafens Foto: Sam Albers

Transall der deutschen Luftwaffe Foto: Sam Albers

Germania B737-700 Foto: Sam Albers

Ein Panorama des Flughafens Foto: Sam Albers

Helitransair R44 Foto: Sam Albers

Global Jet Luxembourg Falcon 900 Foto: Sam Albers

Hi Fly A340-300 Foto: Sam Albers

Lufthansa A321 Foto: Sam Albers

Lufthansa Flight Training Cessna Citation CJ1 Foto: Sam Albers

Lufthansa CRJ900 Foto: Sam Albers

Lufthansa Ju-52 Foto: Sam Albers

Lufthansa Ju-52 Foto: Sam Albers

NetJets Cessna 560XL Foto: Sam Albers

Lufthansa Ju-52 Foto: Sam Albers

Rhein-Neckar Air Do328 Foto: Sam Albers

Privilege Style B767-300 Foto: Sam Albers

SundAir A320 Foto: Sam Albers

SunExpress A320 Foto: Sam Albers

Terra Bildmessflug Cessna T303 Crusader Foto: Sam Albers

SunExpress B737-800 Foto: Sam Albers

Ukraine Air Alliance An-12 Foto: Sam Albers

Ukraine Air Alliance AN-12 UR-CAJ Foto: Sam Albers

„Meine Ausflüge wurden gezielter“

Als er größer wurde und schonmal mit Freunden kleine Fahrradtouren unternehmen durfte, wurde ihm klar, wie nah der Flughafen Münster/Osnabrück (FMO) ist, nur ein paar Kilometer entfernt. „Meine Ausflüge wurden gezielter“, erinnert er sich. Und bald auch geplanter: Auf der Internetseite Fightradar schaute der kleine Sam, was Richtung FMO unterwegs ist. Interessant? Dann radelte er los, später schwang er sich auf seine 25km/h-Mofa. Aus anfänglichem Interesse wurde eine Leidenschaft, ein Hobby.

Nie mehr ohne Kamera

Seit April 2017 hat Albers eine Kamera im Gepäck, wenn er sich am Zaun auf die Lauer legt. „Ich will die Flugzeuge sehen – aber ich will auch gute Fotos machen“, erklärt er. Dabei hat er es nicht auf irgendwelche Maschinen abgesehen, die in coronafreien Zeiten täglichen Lufthansa-Jets locken ihn kaum in die Hüttruper Heide. Interessant ist, wenn die Schalke-Kicker in einem am FMO seltenen Airbus A 340 kommen. Wenn eine Regierungsmaschine landet. Wenn ein Urlaubsflieger mit Sonderlackierung zu Gast ist. Ein Highlight war etwa, als Kolumbiens Präsident Juan Manuel Santos zum Katholikentag kam. Albers sah ihn landen – im strömenden Regen.

„In extremen Fällen bin ich dreimal am Tag hier“, sagt der Ladbergener. Drei- bis viermal pro Woche ist normal, gelegentlich startet er auch zu anderen Flughäfen und spottet in München, Frankfurt, Amsterdam.

Ein Traum ging in Erfüllung

Im vergangenen Jahr hat er Abi gemacht, jetzt jobbt er erstmal im Paketzentrum, weil Corona seine eigentlichen Pläne durchkreuzt hat. Da bleibt noch Zeit. Und so geht manchmal ein sehnlicher Traum in Erfüllung. Wie neulich, als endlich eine private Cessna zum Start rollte, die Sam seit vier Jahren im Hangar stehen sah. Das Besondere: Sie trägt die Kennung EDDG – was zugleich der offizielle Airport-Code des FMO ist.

Ja, diese kleinen Maschinen: Sie sind in diesen Zeiten ein im eigentlichen Wortsinn kleiner Trost für Spotter Sam und die Gleichgesinnten, die er über die Jahre am Zaun kennengelernt hat. Denn in dem Corona-Jahr nahezu ohne Linien- und Urlaubsflugverkehr sind die Privatjets das Einzige, was hilft – Geschäftsreisenden ebenso wie flugzeugverrückten Zaungästen. Sam Albers sammelt nun auch sie.

Nach Corona . . .

Aber er hofft auf die Zeit nach Corona. Es gibt noch so viele Maschinen, die er einmal gesehen haben möchten. Eine Boeing 777 der KLM mit der ungewöhnlichen orange-blauen Lackierung zum Beispiel, oder diese russische Maschine mit dem Tigergesicht. Und ein Jumbo am FMO wäre etwas Spektakuläres. Genau wie die Boeing 747 SP, die die NASA zusammen mit dem Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt zum fliegenden Teleskop „SOFIA“ umgebaut hat. Da wären bestimmt gute Fotos.