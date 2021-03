Das sind die Bewerber aus dem Münsterland

Welche Koalitionen sind rechnerisch machbar, wer stellt die Kanzlerin, den Kanzler? Auch im Münsterland gibt es Veränderungen, enden parlamentarische Karrieren, gibt es Konkurrenz unter den Bewerbern, die sich das begehrte Ticket nach Berlin sichern wollen. Zuletzt gingen alle Direktmandate aus dem Münsterland an CDU-Kandidaten. Ob das so bleibt, unklar. Ein Überblick.

Kreis Steinfurt:

Im Zentrum des Interesses bei der Bundestagswahl im Kreis Steinfurt steht zweifellos der Wahlkreis 128 (Tecklenburger Land/Emsschiene). Dort hat zuletzt Bundesforschungsministerin Anja Karliczek für die CDU das Direktmandat gewonnen. Nun erwächst ihr zunächst aus der eigenen Partei Konkurrenz: Der Ibbenbürener Rechtsanwalt Hendrik Kaldewei tritt gegen die prominente und in der Region angesehene Christdemokratin aus Brochterbeck an. Für die SPD kandidiert in diesem Wahlkreis der Neuenkirchener Jürgen Coße, der bereits über ein Jahr Bundestagserfahrung verfügt und als SPD-Kreisvorsitzender sehr gut vernetzt ist.

Erneut kandidiert in diesem Wahlkreis die Linke Kathrin Vogler aus Emsdetten, die über die Landesliste ihrer Partei seit 2009 im Bundestag sitzt. Einen aussichtsreichen Platz über die Landesliste hat der Grünen-Kreistagsfraktionssprecher Jan-Niclas Gesenhues im Blick, beim aktuellen Hoch seiner Partei ist sein erstmaliger Einzug in den Bundestag wahrscheinlich.

Aufhören wird im Wahlkreis 124 (Steinfurt I/Borken I) das SPD-Urgestein Ingrid Arndt-Brauer aus Horstmar. Sie kam über die Landesliste 1999 in den Bundestag. An ihrer Stelle kandidiert jetzt die Ochtruperin Sarah Lahrkamp, deren Absicherung über die Liste noch unklar ist. Prominentester Vertreter in diesem Wahlkreis ist Bundesgesundheitsminister Jens Spahn aus Borken, der den Wahlkreis zuletzt stets direkt gewonnen hat. Man darf getrost davon ausgehen, dass er wieder antreten wird.

Coesfeld/Steinfurt:

Im Wahlkreis 127 (Coesfeld/Steinfurt II) vertritt der direkt gewählte Abgeordnete Marc Henrichmann aus Havixbeck die CDU. Dieser kam 2017 als Nachfolger des jüngst verstorbenen Karl Schiewerling zum ersten Mal in den Bundestag. Bei der SPD tritt Johannes Waldmann aus Ascheberg an, bei der FDP Rene Arning aus Coesfeld, bei den Grünen Anne-Monika Spallek aus Billerbeck. Überraschungen dürften hier eher nicht zu erwarten sein. Nicht noch einmal kandidieren will hier der 67-jährige Grünen-MdB Friedrich Ostendorff aus Altenberge. (Michael Hagel)

Marc Henrichmann Foto: pd

Kreis Borken:

Für den Wahlkreis Borken II (Bocholt, Borken, Gescher, Heiden, Isselburg, Raesfeld, Reken, Rhede, Stadtlohn, Südlohn, Velen, Vreden) gibt es zwei CDU-Kandidaten: Gegen Landwirt Johannes Röring (61) aus Vreden, seit 2005 im Bundestag, tritt die 36-jährige Lehrerin Anne König aus Borken an. Sie wurde vom CDU-Stadtverband Borken nominiert und möchte sich gegen den Platzhirschen und ehemaligen westfälischen Bauernpräsidenten durchsetzen. Dass Röring erneut antritt, überraschte selbst viele CDU-Mitglieder. Die Nominierung erfolgt am 28. Mai, wegen Corona in einer großen Bauernhofscheune in Rhede.

Anja König Foto: CDU

Für die SPD hofft Nadine Heselhaus (42) aus Raesfeld auf die Berlin-Premiere. Sie würde Ursula Schulte (68, Vreden), seit 2013 im Bundestag, beerben. Schulte tritt nicht mehr an. Auf der Landesliste erhält Heselhaus, die für die Gemeindeprüfungsanstalt den Kommunen auf die Finger schaut, vermutlich einen vorderen Platz. Auch FDP (Karlheinz Busen aus Gronau) und AfD (Michael Espendiller aus Reken) haben ihre Kandidaten benannt.

Stadt Münster:

Bei den Christdemokraten bewerben sich drei Männer und eine Frau um die Nachfolge der Bundestagsabgeordneten Sybille Benning, die nach zwei Legislaturperioden nicht wieder antritt. Ihr Interesse an einer Nominierung haben die Ratsfrau Carmen Greefrath, der frühere Ratsherr Rolf Klein, das frühere Vorstandsmitglied Tobias Bollmann sowie der amtierende CDU-Landtagsabgeordnete Stefan Nacke bekundet. Die Entscheidung fällt auf einer Mitgliederversammlung am 27. März, das Rennen ist bislang offen.

Die münsterischen Sozialdemokraten, die aktuell nicht im Bundestag vertreten sind, haben sich bereits festgelegt. Sie schicken die amtierende Bundesumweltministerin Svenja Schulze ins Rennen. Schulze gehörte bis 2018 dem NRW-Landtag an und wechselte dann in das Kabinett Merkel.

Die münsterischen Grünen haben ein viertes Mal die Bundestagsabgeordnete Maria Klein-Schmeink nominiert. Die Gesundheitsexpertin ist in Berlin inzwischen zur stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden aufgestiegen.

Svenja Schulze Foto: SPD

Die münsterische FDP, die ebenso wie die SPD aktuell im Bundestag nicht vertreten ist, hat den Unternehmer Klaus Kretzer gekürt. Er ist politisch bislang kaum in Erscheinung getreten.

Maria Klein-Schmeink Foto: Grüne

Die münsterische Linke, die durch den Bundestagsabgeordneten Hubertus Zdebel in Berlin vertreten ist, möchte am 18. April festlegen, wer im Wahlkreis Münster antritt. Zum Kandidatentableau möchte die Partei aktuell keine Angaben machen.

Kreis Warendorf:

Das wird spannend: Drei Kandidaten bewerben sich um die Nachfolge des bisherigen Abgeordneten Reinhold Sendker, der den Kreis Warendorf seit 2009 im Bundestag vertreten hatte: Henning Rehbaum (47, Albersloh), Markus Höner (44, Beckum) und Katrin Schulze Zurmussen (25, Everswinkel).

Rehbaum, bisher Landtagsabgeordneter, hat die Unterstützung zahlreicher Stadtverbände sowie der Mittelstandsvereinigung im Kreis Warendorf. Er gilt als Favorit. Der Stadtverband Beckum sowie der CDU-Kreisagrarausschuss schlagen den Beckumer Fraktions- und Parteivorsitzenden Markus Höner vor. Höner ist Vorsitzender des CDU-Landesagrarausschusses.

Schließlich wurde vom Everswinkeler Gemeindeverband sowie den Ortsverbänden Everswinkel und Alverskirchen Katrin Schulze Zurmussen vorgeschlagen. Die 25-Jährige stellvertretende Kreisvorsitzende der Jungen Union besitzt die Unterstützung der Frauen-Union im Kreis.

Bernhard Daldrup Foto: SPD

Für die SPD darf sich das politische Urgestein Bernhard Daldrup Hoffnungen machen. Der Sendenhorster, der als ausgewiesener Kommunalexperte gilt, könnte erneut als Vertreter des mächtigen SPD-Bezirks Westliches Westfalen über die Liste der SPD in den Bundestag einziehen. „Ich will noch mal, ich fühle mich fit“, sagt der 64-Jährige.