Wie Coppenrath & Wiese den Geschmack der Kundinnen treffen will

Aus Ärger entsteht selten Gutes – manchmal aber echte „Goldstücke“. Josef Wiese erzählte gern, wie er auf die Idee mit den Aufback-Brötchen gekommen war: Aus Ärger darüber, was für miese Brötchen es beim Frühstück im Hotel gab. Der Mettinger Bäcker und Konditor erfand kurzerhand die „Goldstücke“. Eine ganz neue Produktlinie für die Großkonditorei Coppenrath-&- Wiese, die bis dahin ganz auf Tiefkühltorten setzte. „Auf brillante Eingebungen Einzelner können wir uns heute nicht mehr verlassen“, sagt der heutige Coppenrath & Wiese-Geschäftsführer Peter Schmidt. Produktideen wollen strategisch geplant sein, damit sie den Geschmack der Kunden treffen.

Wobei: „Kunden“ ist schon falsch. „Es sind zu 70 Prozent die Frauen, die beim Einkaufen entscheiden, was auf die Kaffeetafel kommt“, sagt Marketingleiterin Dorothee Reiering-Böggemann. Im Mittelpunkt des Interesses der Produktentwickler steht folglich, vor allem zu erahnen, was Frauen schmeckt. Richtiger, was Frauen in einem bis drei Jahren schmecken wird. So lange dauert es von der Idee bis zur „Serienreife“: Ein Jahr, wenn es nur um ein neues Produkt in einer bestehenden „Range“ geht, eine neue Sorte Cheesecake für die Käsekuchen-Linie etwa. Drei Jahre, wenn komplett innovative Produkte entstehen, wie vor einigen Jahren die Kuppeltorten.

260.000 Torten am Tag

Also, was wird in einem Jahr gefragt sein? „Beeren sind ein großes Thema und leichte Torten“, sagt Reiering-Böggemann. „So wie unsere neue Wild Berry Joghurt-Torte.“ Woher sie das weiß? Marktforschung. „Wir befragen Verbraucher. Wir beobachten Verzehrtrends. Wir arbeiten mit Influencerinnen wie Viktoria und Sarina zusammen und beobachten die Reaktionen“, erklärt Schmidt. „Wir versuchen vorauszuahnen, aus welchem Nischen-Trend eine breite Welle wird“, ergänzt Reiering-Böggemann.

Aus den Infos des Marketings entstehen Briefings, die an die Produktentwicklung gehen. „In dieser mit rund 20 Mitarbeitern stattlichen Abteilung liegt unsere gebündelte Rezepturkompetenz“, so Schmidt. Dort manifestieren Ideen sich in Teig, Sahne und festen Rezepten.

In einer „normalen Küche“ wie daheim wird gerührt, gebacken – und immer wieder probiert. „Fünf bis zehn Mal“ steht das neue Produkt in der Wochenkonferenz von Marketing und Entwicklung auf dem Tisch. Ein Job für Leckerschmecker. Ist es zu süß? Fruchtig und fluffig genug? Trifft es den Trend? Erst im nächsten Schritt laden Marktforscher ausgesuchte Verbraucher zum Probieren ein.

Sind alle Tests bestanden, steht Übersetzungsarbeit an. 260.000 Torten verlassen Tag für Tag das Werk in Mettingen. Wie bekommt man die Kreation aus Mehl und Sahne am Band so perfekt hin wie in der Versuchsküche – nur tausendfach? „Im Prinzip geschieht im Werk exakt dasselbe wie in der Versuchsküche – nur in viel größerem Maßstab“, betont Reiering-Böggemann. „Jede Kirsche auf unseren Schwarzwälder-Kirsch-Torten ist mit der Hand aufgelegt.“ Das detaillierte Rezept aus der Entwicklungsabteilung wird in einem Probelauf am Band genau nachgebacken. Jeder Schritt wird dokumentiert. Erst danach geht die Torte in Serie – tausendfach.

Neuentwicklung reift zum Klassiker

Heute wissen, was Kundinnen in Monaten schmeckt? Das klappt oft, aber nicht immer. „Die Idee war, ein gesundes Vollkorn-Frühstück zu entwickeln, das man auf die Faust nehmen kann“, erinnert sich Reiering-Böggemann. Heraus kam die Müsli-Stange, aber sie kam am Markt nicht gut an. „Wenn ich mir den Trend zu Porridge und Müsli heute anschaue, waren wir Jahre zu früh“, glaubt Reiering-Böggemann. Es reicht nicht, eine gute Idee zu haben, man muss sie zum richtigen Zeitpunkt haben.

Coppenrath & Wiese Am Anfang stehen zwei Vettern, ein altes Molkereigebäude und eine bahnbrechende Erfindung. Der Mettinger Bäcker und Konditor Josef Wiese entwickelte eine Idee, wie man Sahne kontinuierlich aufschlagen und tieffrieren kann, ohne dass sie flockt. Das machte die Produktion von Tiefkühl-Torten in großem Maßstab möglich. Gemeinsam mit seinem Cousin, dem Kaufmann Aloys Coppenrath, gründete Wiese 1975 in der ehemaligen Westerkappelner Molkerei „Coppenrath & Wiese“.

Die Cousins – der Kaufmann und der Konditor – ergänzten sich perfekt, ihre „Vetternwirtschaft“ war überaus erfolgreich: Inzwischen arbeiten 3000 Mitarbeiter im Werk in Mettingen. Der Umsatz ist auf 440 Millionen Euro gestiegen – etwa 20 Prozent davon kommen aus dem Export. Beide Firmengründer sind inzwischen verstorben, „Coppenrath & Wiese“ gehört heute zum Bielefelder Oetker-Konzern. ...

Wie in der Modebranche: Heute wissen, was in einem Jahr modern sein wird, und eine Kollektion aus Klassischem und Flippigem entwickeln. Die Schwarzwälder-Kirsch-Torte wäre das klassische „Kleine Schwarze“ nach festem Rezept, der Blaubeer-Cheesecake das trendige, bunte Sommerkleid. Nur: Die Kollektion muss in sich stimmen, soll der Erfolg nicht nur eine Saison anhalten.

Manche Neuentwicklung aber reift zum Klassiker: Seit zwei Jahrzehnten wird die Benjamin-Blümchen-Torte bei Kindergeburtstagen verputzt. „Die einstigen Kinder kaufen sie heute ihren Kindern“, sagt Reiering-Böggemann. Den Original-Lizenzvertrag verwahrt sie sicher in einer Klarsichthülle: „Eineinhalb DIN-A4-Seiten mit den Unterschriften der Firmengründer Aloys Coppenrath und Josef Wiese.“

Zwei Fragen an Geschäftsführer Peter Schmidt

Peter Schmidt ist einer der beiden Geschäftsführer der Mettinger Großkonditorei Coppenrath & Wiese.

Herr Schmidt, Sie liefern fast weltweit – wie weit gehen die Geschmäcker auseinander?

Peter Schmidt: Die Geschmäcker gehen deutlich auseinander. Es hängt auch von Traditionen ab: In Deutschland und Österreich gibt es den Nachmittagskaffee, in den englischsprachigen Ländern wird Torte oft als Nachtisch genossen. Da darf sie dann süßer und schwerer sein. Torten, die wir für die britische Tradition entwickelt haben, laufen dann meist auch gut in den USA, Kanada und Australien. Und: Manchen Klassiker aus englischer Tradition konnten wir – abgewandelt – auf dem heimischen Markt erfolgreich als Innovation einführen: Cheesecake etwa.

Wie sehr hat die Corona-Krise den Markt verändert?

Schmidt: Familienfeiern, bei denen große Torten gefragt gewesen wären, gab es im vergangenen Jahr wegen der Pandemie kaum. Aber Angebote wie „Café Landhaus“ mit mehreren kleineren Stücken waren sehr gefragt, so dass wir unseren Umsatz trotzdem um fünf Prozent steigern konnten. Offensichtlich setzen sich derzeit viele gerne mal mit dem Partner zusammen und genießen ein Stück Kuchen. Und: Frühstücksangebote boomen. Im Lockdown haben die Familien wieder öfter gemeinsam gefrühstückt.