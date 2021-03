Hinter den weltweiten Impfkampagnen gegen Corona steht eine gigantische Lieferkette. Damit es zum entscheidenden kleinen Pieks kommt, leistet auch Bischof + Klein seinen Beitrag. Reinraumverpackungen und Containmentlösungen aus Lengerich seien unverzichtbar bei Herstellung und Transport der Impfstoffe, heißt es in einer Pressemitteilung des Unternehmens.

Bischof + Klein wurde eigenen Angaben zufolge schon früh aktiv, um bei der Bewältigung der Pandemie dabei zu sein. Als am 13. März 2020 der erste Lockdown in Deutschland verkündet wurde, seien bereits intensive Gespräche mit Kunden über Lieferketten für Impfstoffe geführt worden. Die Zulassung für ein Vakzin lag zu diesem Zeitpunkt zwar noch in weiter Ferne. Doch es sei abzusehen gewesen, dass eine angemessene Versorgung der Lieferkette für einen Impfstoff benötigt werden würde.

Von entsprechenden Spritzen mit all ihren Komponenten (Glaskörper, Nadeln, Nadel-Schutzkappen und Gummistopfen) über deren Verpackung in Spritzgussschalen (umhüllt mit sterilisierbaren Beuteln) bis hin zu den Rohstoffen (zum Beispiel Röhrenglas): Überall liefert B+K flexible Verpackungen, zum größten Teil aus der hochreinen Fertigung am Standort Lengerich. „Wir haben unsere Kapazitäten in diesen kritischen Segmenten 2020 deutlich erweitert“, berichtet Mike Bessmann, Betriebsleiter für die Reinraumfertigung für B+K CleanFlex®.

Die zwei aktuell verbreitetsten Impfstoffe von Biontech/Pfizer und Moderna basieren auf der mRNA-Technologie. Beiden wird eine hohe Effizienz bescheinigt. Beide sind jedoch besonders fragil. Sämtliche Einflüsse von außen müssen auf ein Minimum reduziert werden. Die Pandemie treibt so die die Nachfrage nach flexiblen Komponenten aus der B+K CleanFlex®-Fertigung an. „B+K hat sich in diesem Spezialbereich einen hervorragenden Ruf erarbeitet. Der Markt vertraut uns. Wir werden das Vertrauen unserer Kunden nun einlösen. Unaufgeregt, mit vollem Engagement in der Sache“, erläutert Benjamin Kepp, Verkaufsleiter für CleanFlex® Reinraumverpackungen.

„Man nimmt unsere Rolle in der Supply Chain vielleicht nicht sofort wahr, aber wir haben sie“, unterstreicht Benjamin Kepp die Bedeutung von Bischof + Klein. „Wir wissen sehr gut, dass mit unser Marktstellung auch Verantwortung verbunden ist. Der stellen wir uns ganz selbstbewusst. Wir wollen in dieser – für uns alle sehr speziellen – Situation unseren Beitrag leisten.“