Polizei fahndet nach Unfallfahrer

Die Kreispolizeibehörde fahndet nach einem bislang unbekannten Autofahrer, der am Dienstagmorgen auf der Landesstraße 851 zwischen Drensteinfurt und Sendenhorst einen folgenschweren Verkehrsunfall verursacht habe soll und sich danach aus dem Staub gemacht hat.

Gegen 8 Uhr war der Fahrer des BMW-Kombis der Fünferreihe von Sendenhorst in Richtung Drensteinfurt unterwegs. Als er in Höhe der Einfahrt Natorp 14 mehrere vorausfahrenden überholte, näherte sich in Gegenrichtung ein Fiat. Als dessen Fahrer der Gefahr erkannte und versuchte, auszuweichen, geriet sein Wagen ins Schleudern und kollidiert frontal mit einem entgegenkommenden weißen Mercedes-Transporter. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Fiat in den Straßengraben geschleudert.

Gelang es den Einsatzkräften recht schnell, den verletzten Mercedesfahrer zu versorgen, so gestaltete sich die Bergung des Fiatfahrers überaus schwierig. Über zwei Stunden brauchten die Einsatzkräfte, um den eingeklemmten Schwerverletzten mit Hilfe von Spannseilen und Rettungsschere aus dem völlig demolierten Fahrzeugwrack zu befreien. Nach medizinischer Erstversorgung im Rettungswagen wurde der Schwerletzte mit dem Hubschrauber in eine Klinik geflogen. Die Landesstraße 851 ist für mehrere Stunden in beide Fahrtrichtungen voll gesperrt.

Schwerer Unfall auf der L 851 1/25 Dren Unfall L851 Foto: Dietmar Jeschke

Dren Unfall L851 Foto: Dietmar Jeschke

Dren Unfall L851 Foto: Dietmar Jeschke

Dren Unfall L851 Foto: Dietmar Jeschke

Dren Unfall L851 Foto: Dietmar Jeschke

Dren Unfall L851 Foto: Dietmar Jeschke

Dren Unfall L851 Foto: Dietmar Jeschke

Dren Unfall L851 Foto: Dietmar Jeschke

Dren Unfall L851 Foto: Dietmar Jeschke

Dren Unfall L851 Foto: Dietmar Jeschke

Dren Unfall L851 Foto: Dietmar Jeschke

Dren Unfall L851 Foto: Dietmar Jeschke

Dren Unfall L851 Foto: Dietmar Jeschke

Dren Unfall L851 Foto: Dietmar Jeschke

Dren Unfall L851 Foto: Dietmar Jeschke

Dren Unfall L851 Foto: Dietmar Jeschke

Dren Unfall L851 Foto: Dietmar Jeschke

Dren Unfall L851 Foto: Dietmar Jeschke

Dren Unfall L851 Foto: Dietmar Jeschke

Dren Unfall L851 Foto: Dietmar Jeschke

Dren Unfall L851 Foto: Dietmar Jeschke

Dren Unfall L851 Foto: Dietmar Jeschke

Dren Unfall L851 Foto: Dietmar Jeschke

Dren Unfall L851 Foto: Dietmar Jeschke

Dren Unfall L851 Foto: Dietmar Jeschke

Die Polizei sucht nun nach dem Fahrer sowie des schwarzen BMW-Fünfer-Kombis der aktuellen Baureihe. Der Pkw hat ein polnisches Kennzeichen und auffällige gelbe Nebelscheinwerfer. Das Fahrzeug soll die Strecke regelmäßig von Sendenhorst nach Drensteinfurt befahren und an der Kreuzung in Höhe Dreingau-Halle auf die B 58 in Richtung Ascheberg abbiegen. Wer Angaben zu dem flüchtigen Fahrer und dem schwarzen BMW machen kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Ahlen, 0 23 82 / 96 50 oder per E-Mail an poststelle.warendorf@polizei.nrw.de zu wenden.