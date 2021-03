Gewundert hatte sich der Autofahrer aus Münster schon, als er trotz automatischer Schildererkennung seines BMW und daran angepasster Geschwindigkeit am 13. Oktober 2020 in Havixbeck geblitzt wurde. Sein Gefühl täuschte den Münsteraner, der seinen Namen lieber nicht in der Zeitung lesen möchte, nicht. Der Kreis Coesfeld muss zahlreiche Verwarn- und Bußgeldverfahren wegen Geschwindigkeitsübertretungen auf Eis legen.

Abweichungen bis zu 16 km/h

Die Kreisverwaltung hatte Lasermessgeräte der Marke Leivtec XV3 genutzt, die vom Hersteller inzwischen wegen fehlerhafter Messungen mit Abweichungen bis zu 16 km/h zurückgerufen wurden. Derzeit seien laut Leivtec einige Hundert Geräte bundesweit im Einsatz. Das Unternehmen hat den Behörden empfohlen, seine Radarmessgeräte nicht mehr zu nutzen.

Vor dem Ortsausgangsschild in Havixbeck Richtung Hohenholte hatte es an jenem Dienstag geblitzt. „Das kam mir komisch vor. Ich hatte doch gar nichts gemacht“, berichtet der Münsteraner von seinem teuren Foto, das ihm angeblich 23 km/h zu viel bescheinigte und einen Punkt in Flensburg einbrachte. „Ärgerlich ist das schon, aber ich dachte, dagegen anzugehen, bringt eh nichts“, sagt der langjährige Autofahrer. Also zahlte er. Jetzt erfuhr er im Fernsehen von der Rückrufaktion und schaute noch mal genauer auf seinen Bußgeldbescheid. Tatsächlich war dort das besagte Messgerät vermerkt.

Hunderte Betroffene

Der Kreis Coesfeld bestätigt auf Nachfrage, dass Geräte dieses Fabrikats zum Einsatz gekommen sind – anders übrigens als im restlichen Münsterland. Quantitativ könne die Anzahl der Bußgeldbescheide, die nun womöglich ungültig sind, derzeit nicht bestimmt werden, sagt Hartmut Levermann aus der Pressestelle des Kreises Coesfeld. Angesichts fast täglicher Messungen darf von mehreren Hundert betroffenen Verkehrsteilnehmern allein in den vergangenen Monaten ausgegangen werden. „Die Kreisverwaltung greift nun aufverfügbare Instrumente des Herstellers Jenoptik zurück“, so Levermann. Die Geschwindigkeitsmessungen werden also fortgeführt.

Die Polizei ist von der Rückrufaktion übrigens nicht betroffen. „Wir arbeiten ausschließlich mit Geräten der Firma ESO“, informiert Britta Venker, Pressesprecherin der Kreispolizeibehörde Coesfeld.

Rat vom Rechtsanwalt

Für alle Betroffenen hat der Coesfelder Rechtsanwalt Torsten Peckedrath einen guten Rat: „Sofern die Widerspruchsfrist von zwei Wochen noch nicht abgelaufen ist, sollte man in jedem Fall Einspruch einlegen – unabhängig davon, ob schon bezahlt wurde oder nicht.“ Bei Erfolg würden auch etwaige Punkte wieder gelöscht, erklärt der Jurist. Sollte die Widerspruchsfrist bereits abgelaufen sein, hätten nur die Fälle Aussicht auf Erfolg, wiederaufgenommen zu werden, bei denen das Bußgeld 250 Euro übersteigt.

Das hilft dem Münsteraner nun allerdings nicht mehr. 108,50 Euro hatte er an den Kreis Coesfeld gezahlt. „Der Punkt fällt bei mir zwar nicht ins Gewicht, aber der ärgert mich am meisten.“