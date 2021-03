Angeklagte bestreiten Tötungsabsicht

Gänzlich anders als in der Anklageschrift beschrieben schilderten die beiden Angeklagten beim Prozessauftakt am Dienstag vor dem Landgericht Münster die Tatnacht. Die beiden mussten sich wegen versuchten Totschlags verantworten. Sie sollen den Geschädigten mit 13 Messerstichen verletzt und anschließend auf ihn eingetreten haben und so seinen Tod billigend in Kauf genommen haben.

Die beiden 21-jährigen Ahlener zeigten sich während der Befragung zunächst sichtbar nervös und hinterfragten teilweise die Strategie der Richterin, sodass diese schließlich „eine gewisse Patzigkeit“ beim Mitangeklagten feststellte. Dennoch schilderten beide letztlich detailreich die Tatnacht im vergangenen Oktober.

Opfer wollte Duell

Demnach trafen sie vor einem Kiosk in der Nordstraße auf das spätere Opfer, welches bereits stark angetrunken vor dem Gebäude gesessen habe. Anders als in der Anklageschrift beschrieben, soll es zunächst nur Beleidigungen und Bedrohungen vonseiten des Opfers gegeben haben. Immer wieder soll er sie zu einem „Eins-gegen-Eins-Duell“ aufgefordert haben. Schließlich habe der Hauptangeklagte ebenfalls Beleidigungen gegen das Opfer gerichtet und ein Klappmesser herausgeholt.

Entgegen der Anklageschrift beteuerte er vor Gericht, nicht in Tötungsabsicht gehandelt zu haben. Er habe seinem Gegenüber nur drohen wollen, um die Situation aufzulösen. Zudem habe er unter starkem Einfluss von Alkohol, Kokain sowie Cannabis gestanden und sei nicht in der Lage gewesen, Entscheidungen zu treffen: „Ich habe das Messer immer wieder herausgeholt und wieder eingesteckt. Mein Kopf war nicht normal.“

Videos unterstützen Aussage

Letztlich habe das Opfer den Hauptangeklagten dann mit einem Faustschlag niedergestreckt und sich auf ihn gestürzt, um weiter auf ihn einzuschlagen. Dabei habe sich der Ahlener gewehrt und zurückgeschlagen – mit dem Messer in der Hand. Allerdings habe er nicht bemerkt, ob er ihn tatsächlich mit dem Messer erwischt habe, denn das Opfer habe keine Reaktion gezeigt. Eine Tötungsabsicht habe es auch hier zu keinem Zeitpunkt gegeben – anders steht es in der Anklageschrift. Der zweite mutmaßliche Täter habe seinen Freund dann mit einem Tritt gegen das Opfer befreien können, er habe nichts von dem Messer gewusst.

Unterstützung erhielt die Version der Angeklagten auch durch zwei Videos des Tathergangs, die das spätere Opfer sehr aggressiv und die Angeklagten ausweichend zeigten. So stellte auch der Anwalt des Hauptangeklagten fest: „Man sieht, dass mein Mandant die ganze Zeit in einer passiven Rolle ist. Er bewegt sich vom Geschädigten weg.“

In der kommenden Sitzung am 12. April wird sich der Geschädigte selbst zum Tathergang äußern.