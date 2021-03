Bodenheizung für den Spargel

1988 hat Böckenhoff den elterlichen Hof übernommen. Was einst ein Betrieb mit Kornbrennerei und Bullenmast etwas außerhalb von Raesfeld im Westmünsterland war, ist heute ein nahezu reiner Spargelanbau. „Wir müssen das machen, was wir am besten können“, sagt der Landwirt. Über rund 80 Hektar Fläche erstrecken sich die Flächen mit den prägnanten Erdwällen, aus denen zu gegebener Zeit die Spargelspitzen lugen.

Auf einer etwa acht Hektor großen Fläche am Rande von Borken ist diese Zeit längst gekommen. Denn im Boden liegen längs zu den Erdwällen Schläuche, durch die unentwegt warmes Wasser fließt. So gelingt es, dass selbst in diesen Tagen an den Wurzeln gedeihliche 20 Grad herrschen, obwohl das Wetter etwa am Mittwochvormittag eher zehn Grad hergegeben hätte.

Was im ersten Augenblick wie eine riesige Energievergeudung klingt, ist – zumindest in Böckenhoffs Augen – ein Spiel, das nur Gewinner hat. Denn das warme Wasser wird nicht eigens für die Ackerbodenheizung erwärmt, sondern fällt beim Nachbarn ab: Unweit des Spargelfelds steht ein Biomasse-Kraftwerk, in dem Holz zu Strom gemacht wird. Dabei entsteht Abwärme in Form von lauwarmem Wasser. Das kann man im Kühlturm wieder runterkühlen – oder durch spargelwärmende Schläuche laufen lassen. „Statt Wolken zu produzieren, ernten wir früher Spargel“, strahlt Böckenhoff. CO-neutral sei die Technik gar, und das Wasser bleibe im Kreislauf statt zu verdampfen. Für die meisten anderen Nutzungen, Fernwärme etwa, sei es mit seinen 32 Grad Celsius zu kalt. „Da kann man nicht viel mit machen.“

Spargel hat seinen Preis

So kommt es, dass in der Region bereits Spargel aus dem Münsterland angeboten wird, selbst auf dem Markt in Münster. Viele solcher Anlagen gibt es nach Böckenhoffs Angaben nicht, obwohl die Idee naheliegend ist. „Solche Kraftwerke stehen ja selten dort, wo die Bauern sind.“ Und Energie für die gewollte Erderwärmung reell einzukaufen, lohne sich finanziell nicht – auch wenn das Kilogramm Spargel gerade fast 20 Euro kostet.