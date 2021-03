Mart freut sich über 200 Geburtstagskarten zum zweiten Geburtstag

Mart kann sich gar nicht sattsehen. Auf dem Esszimmertisch vor ihm stapeln sich Waschkörbe voller klingender Geburtstagskarten. Am Donnerstag feierte der Junge, der eine frühkindliche Hirnschädigung hat, seinen zweiten Geburtstag. Seine Mutter, Petra Bouwmeesters, hatte in sozialen Medien darum gebeten, ihrem Sohn zum eine Karte zu schicken. Die 39-Jährige weiß um die Begeisterung ihres jüngsten Sohnes für die klingenden Glückwunschkarten.

Vorsicht wegen Corona

Aufgrund seiner Behinderung muss die Familie besonders vorsichtig vor einer Corona-Ansteckung sein. „Er darf deshalb nicht mit anderen Kindern spielen“, sagt Petra Bouwmeesters. Der einzige Kontakt zu anderen Menschen außer zu seinen Eltern sowie den Brüdern Tygo (11) und Roan (7) findet in einer Enscheder Reha-Einrichtung statt, die er dreimal wöchentlich besucht.

Nachdem unsere Zeitung über den außergewöhnlichen Geburtstagswunsch berichtete, gingen die Geburtstagskarten scharenweise im Ahauser Ortsteil Alstätte ein. Es waren so viele, dass der Postbote sie mehrere Tage lang nicht in den Briefkasten warf, sondern in großen Kästen abgab. 207 Karten waren es bis Donnerstag.

Und nicht nur das. Der kleine Mart erhielt aus dem ganzen Münsterland und den Niederlanden auch andere Geschenke, zum Beispiel Stofftiere.

Eine Frau schrieb der Familie, dass ihre Mutter, nachdem sie den Artikel gelesen habe, gleich in ein Geschäft gegangen sei und sofort noch eine Karte für den dritten Geburtstag gekauft habe. Eine andere Leserin schickte einen lieben Geburtstagsgruß „von Oma mit Hund“. Dazu legte sie einen Fünf-Euro-Schein.

Petra Bouwmeesters und ihr Mann Jeroen (45) sind verblüfft. Damit haben sie nicht gerechnet. „Wir haben ganz viel von Unbekannten erhalten. 30 bis 50 Karten wären schön gewesen“, erzählt die Mutter. Es haben auch viele Alstätter direkt an der Haustür geklingelt und die Karten abgegeben. Die Resonanz ist riesig. Ein wenig steht der kleine Mart für all die Mädchen und Jungen, die derzeit aufgrund der Corona-Pandemie weder Geburtstag feiern noch ausgelassen spielen können.

Viel Mitmenschlichkeit und Empathie

Eigentlich regierten ja Geld und Macht die Welt, meint Jeroen Bouwmeesters. Doch wenn er lese, was die Menschen schrieben, spüre er ganz viel Mitmenschlichkeit und Empathie. „Vielleicht in der Corona-Zeit sogar noch ein bisschen mehr“, vermutet Petra Bouwmeesters. Ihr Mann ist glücklich, dass so viele Menschen anderen einfach eine Freude bereiten wollen. Der 45-Jährige denkt aber nicht nur an Mart. „Es gibt so viele Eltern, die Kinder mit Behinderungen haben. Die werden gerade jetzt sehr vernachlässigt.“

Kaum hat der Alstätter das gesagt, klingelt es an der Haustür. Postbote Jan Gerling bringt wieder einen Kasten mit Glückwunschkarten. „Meine Schwester hat heute auch Geburtstag“, sagt er Mart lächelnd. Der Zweijährige greift in den Kasten und nimmt eine Karte in die Hand. Die nächsten Wochen wird er damit beschäftigt sein, alle zu öffnen. Zu viele auf einmal würden ihn überfordern. Und dass einige Karten gleich sind, stört ihn nicht. Er kann sich einfach nicht sattsehen an seinen klingenden Karten.