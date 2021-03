Der Apothekerverband Westfalen-Lippe (AVWL) hat am Donnerstag sein neues Testportal in Betrieb genommen. Auf der Internetseite www.testen-in-nrw.de kann nun jeder ortsunabhängig nach Covid-19-Teststationen suchen. Aktuell seien insgesamt über 450 Apotheken auf der Seite registriert, erklärte Dr. Klaus Michels, Vorstandsvorsitzender des AVWL, bei einer Pressekonferenz zum Start des Angebots. Bisher boten die Teststellen verschiedene, lokal eingeschränkte Anmeldungsmöglichkeiten an. „Unser Angebot soll niederschwellig und unkompliziert sein“, betonte Michels, warum aus Sicht des AVWL eine neue Plattform nötig sei.

Wer die Internetseite aufrufe, müsse lediglich seinen Standort und den Wunschtermin angeben, um eine Liste der nächsten Test-Apotheken zu finden, erläuterte Christian Popien von der verantwortlichen Software-Firma „Vertical Life“ aus Brixen. Nach der Terminwahl müsse der Nutzer noch persönliche Daten angeben. Popien kündigte an, dass sein Unternehmen auch Schnittstellen zu anderen Stellen einrichten könne. Die Idee dahinter: Sollten Öffnungen nur für Negativ-Getestete gelten, könnte das Testergebnis beispielsweise automatisch mit einem Konzert-Veranstalter geteilt werden.

Die Kosten des neuen Internet-Portals geben die Apotheker an die Kassenärztliche Vereinigung Westfalen-Lippe weiter. Bis Monatsende könne man maximal 21 Euro pro Test abrechnen, rechnet Michels vor. Davon seien neun Euro die Kosten für den Test an sich.