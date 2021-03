Inzidenzwert steigt auf 294,2

Die Zahl der Corona-Infizierten ist in Lengerich massiv in die Höhe geschnellt und hat einen neuen Rekordwert erreicht. Nach Angaben des Kreises gab es am Freitag 81 Fälle, 32 mehr als am Donnerstag. Ebenfalls auf einem bislang noch nicht erreichten Niveau befindet sich die Sieben-Tage-Inzidenz. Sie ist laut Stadtverwaltung auf 294,2 (Stand Freitag, 14 Uhr) gestiegen.

Ludger Dierkes, Fachdienstleiter Zentrale Dienste, sagte dazu auf Anfrage, dass die Zunahme zum Teil auf den Ausbruch in Asylbewerberunterkünften der Kommune zurückzuführen sei (WN, 23. März).

Nachdem alle Bewohner der fünf Häuser an der Schlenkhoffstraße, der Wahringstraße und der Bahnhofstraße getestet worden seien, habe es bei 19 (Stand Donnerstag, 19 Uhr) einen positiven Befund gegeben. Sie sind nun einer Kontaktisolation unterworfen, für die anderen Personen, die dort untergebracht sind, gilt eine Quarantäne. Schwere Krankheitsverläufe gebe es bislang keine.

Mit allem Notwendigen versorgt werden die Menschen in den Unterkünften nach Angaben von Dierkes von Deutschem Roten Kreuz, Lengericher Tafel und Flüchtlingshilfe. Ein Kon­trolldienst überwache die Einhaltung der Regeln. Bislang würden die Betroffenen die Einschränkungen „gut“ mittragen, auch wenn „natürlich niemand begeistert ist“. Allerdings sei die Kommunikation – nicht alle Bewohner sprechen und verstehen Deutsch – bei manchen ein „schwieriges Thema“.

Der bisherige Höchststand in Lengerich war vom Kreis Steinfurt am 23. Dezember mit 73 aktuelle Fällen gemeldet worden. Während der ersten Pandemie-Welle im Frühjahr 2020 waren Mitte April bis zu 64 Infizierte registriert worden. Die Gesamtzahl der Menschen in Lengerich, bei denen Covid-19 bislang nachgewiesen worden ist, liegt inzwischen bei 756.