Zeitumstellung ist noch Handarbeit

Die meisten Kirchturmuhren stellen sich von selbst beim Wechsel von Winter- auf Sommerzeit um – oder andersherum. Das geschieht per Funksignal, wie bei modernen Armbanduhren oder Smartphones. Wenn also am morgigen Sonntag die Uhren von 2 auf 3 Uhr vorgestellt werden, erhalten diese Uhren nur einen Impuls aus der Nähe von Frankfurt. Von dort werden Uhren in einem Radius von 1500 bis 1800 Kilometern versorgt und damit große Teile Europas abdeckt. Die „richtige“ Zeit bestimmt die „Atomuhr“ in Braunschweig. „Die hat nur eine Abweichung von einer Sekunde in zirka einer Million Jahren“, weiß der Telgter Uhrmachermeister Reinhold Flüthe, der sich seit vielen Jahren um die Wartung der Kirchturmuhr in St. Clemens kümmert – und dafür verantwortlich ist, dass das Chronometer auch nach dem Zeitenwechsel in Frühling und Herbst richtig tickt.

Nach der Spätmesse

Doch beim 1907 von Bernhard Vortmann in Recklinghausen erschaffenen Werk ist das nicht so einfach wie bei Funkuhren. Diese läuft noch rein mechanisch. „Um die Uhr umzustellen, steh ich aber nicht um 2 Uhr auf“, erzählt Flüthe mit einem Lächeln. Das mache er am Vorabend nach der Spätmesse, wenn alle Besucher den Bereich um St. Clemens verlassen hätten.

„Das Vorstellen ist einfach“, berichtet der Uhrmacher. 60 Mal – also für jede Minute ein Mal – muss er einen Auslösehebel betätigen. Dann ist der Job erledigt, und die Zeiger am Kirchturm zeigen die Sommerzeit an. Im Herbst, wenn die Uhren von 3 auf 2 Uhr zurückgedreht werden, sei dieses Prozedere deutlich aufwendiger. Deshalb hat er sich dazu entschieden, die Kirchturmuhr einfach anzuhalten und eine Stunde später wiederzukommen und sie wieder in Gang zu setzen.

Ganz doll lieb haben

Damit ist die Aufgabe des Uhren vor- oder zurückstellens aber noch lange nicht erledigt. Denn in seinem Geschäft warten weitere 200 bis 300 Zeitmesser auf Sommer- beziehungsweise Winterzeit.

Aber weshalb wird die Kirchturmuhr von St. Clemens nicht auch auf Funk umgestellt? Diese müsste nicht mehr aufgezogen und nicht gewartet werden – und würde sich ganz automatisch umstellen. Vielerorts haben sich die Gemeinden von ihren alten Uhren verabschiedet. „Und viele davon sind auf dem Schrott gelandet“, weiß Flüthe. „Wir bleiben aber dabei, weil wir solche Uhren ganz doll lieb haben. Deshalb machen wir so weiter.“ Die faszinierende Mechanik sei das Tolle.

Die Fabrik von Bernhard Vortmann hat im Jahr 1907 nicht nur die Turmuhr von St. Clemens geschaffen, sondern auch die des Rochus. Diese ist allerdings ein wenig kleiner. Der Zeitmesser in St. Clemens wurde im Mai 1907 eingebaut, der des Rochus im August/September.

Mechanische Uhren

Mechanische Uhren – Ältere kennen das noch von Weckern oder Armbanduhren – funktionieren nur, wenn sie aufgezogen werden. Im Turm von St. Clemens ist dies ein Mal in der Woche nötig. Dann läuft die Uhr wieder für eine Woche und drei Stunden. Das Aufziehen mit einer großen Kurbel hat Reinhold Flüthe viele Jahre lang zusammen mit den Orthopäden Dr. Henning Thoholte erledigt, „der auch ein großes Herz für Uhren hat“, wie Flüthe anmerkt. 2003 haben sie die Uhr auch gemeinsam restauriert.

Doch vor Jahren waren die beiden für einige Zeit aus unterschiedlichen Gründen „außer Gefecht“. „Da ist die Uhr öfter mal stehengeblieben“, erinnert sich Reinhold Flüthe. Vor zwei Jahren habe sich dann eine fünfköpfige Gruppe gebildet, die das Aufziehen im Wechsel übernimmt. Es gibt sogar einen Dienstplan. „Die haben richtig Spaß daran“, so Flüthe, sich um „die alte Dame“, wie die Uhr „betriebsintern“ heißt, zu kümmern.

Eigentlich läuft die Uhr am Turm der Wallfahrtskirche tadellos. Aber der massive Wintereinbruch mit Sturm und Bergen von Schnee haben ihr dann doch zugesetzt. An einem Ziffernblatt hat sich eine Schneeverwehung gebildet. Die Folge des Ganzen: Der Minutenzeiger ist stehengeblieben. Die eiskalten Tage über hat die Uhr dann gestanden.

Erst als der Schnee geschmolzen war, hat Reinhold Flüthe sie wieder in Gang setzen können. Zuvor musste allerdings das leicht beschädigte Zeigerwerk repariert werden.