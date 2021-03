Legehennenbetrieb löst "Superspreader-Ereignis" aus

Kurz bevor in dem Betrieb in Delbrück (Kreis Paderborn) in einem Legehennenbetrieb das Virus festgestellt wurde, lieferte dieser noch rund 10.000 Legehennen an 152 andere Betriebe in Thüringen, Bayern und Baden-Württemberg. In 50 dieser Betrieben sei ein Ausbruch inzwischen bestätigt worden. Es gibt zudem weitere Verdachtsfälle, heißt es aus dem NRW-Landwirtschafts- und Umweltministerium.

Bis vor wenigen Wochen sei die Hoffnung groß gewesen, dass das Geflügel in den Ställen verschont bleibe, meinte NRW-Landwirtschaftsministerin Ursula-Heinen-Esser (CDU) auf einer Pressekonferenz am Montagmorgen. „Es gab nur tote Wildvögel, bei denen das Virus nachgewiesen wurde“, erklärte die Ministerin. Doch Anfang März wurde diese Hoffnung enttäuscht. Am 1. März wurde die Geflügelpest erstmals in Nordrhein-Westfalen bei einem Mastentenbetrieb in Versmold (Kreis Gütersloh) festgestellt. Inzwischen sind weitere Fälle, unter anderem bei Betrieben im Kreis Warendorf und in Münster, bekannt. Im Kreis Minden-Lübbecke gibt es einen weiteren Verdachtsfall.

Erster Fall in NRW im Kreis Gütersloh

In NRW töteten Schlachthöfe bis jetzt 200.000 Tiere unter der Aufsicht von Amtstierärzten. Die Veterinärämter richteten Sperr- und Überwachungszonen rund um die betroffenen Betriebe ein. Dort gilt unter anderem ein Verkaufsverbot für das Geflügel. In den Regierungsbezirken Münster, Detmold und Arnsberg herrscht inzwischen eine Stallpflicht für sämtliches Geflügel. „Geflügelhalter müssen sicherstellen, dass Wildvögel keinen Zugang zu Futter- und Wasserstellen des Betriebes haben“, erklärt Umweltministerin Heinen-Esser. Die Gefahr einer weiteren Ausbreitung sei groß. Infizierte Tiere müssten sofort getötet werden. „Es gibt keine Behandlungsmöglichkeiten“, sagt Michael Hülsenbusch, Abteilungsleiter für Verbraucherschutz im Landwirtschaftsministerium.

Gute Nachrichten gibt es für die Verbraucher: Bis jetzt gibt es keine Lieferengpässe im Lebensmittel-Bereich. „Niemand muss sich Sorgen um die Ostereier machen“, betont Heinen-Esser. Darüber hinaus erklärte Hülsenbusch: „Die weitere Entwicklung ist schwierig zu prognostizieren. Wir hoffen aber, dass die Geflügelpest mit dem Ende des Vogelzugs über Deutschland eingedämmt wird.“ Das sei für Ende April zu erwarten, heißt es.