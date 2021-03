Virtuelle Besichtigungen

Hunderte Menschen, die vor einer Wohnung warten, um sie zu besichtigen: Was vor der Corona-Krise gang und gäbe war, ist aktuell nicht vorstellbar. Vermieter müssen sich etwas einfallen lassen. Zum Beispiel: virtuelle Wohnungsbesichtigungen. „Dabei wird ein Video der Wohnungen aufgenommen und an die Interessenten geschickt“, erzählt Hendrik Tovar, dessen gleichnamige Immobilienverwaltung rund 500 Objekte im ganzen Münsterland verwaltet. Durch neue Vorgaben ist der Aufwand bei Wohnungsbesichtigungen ohnehin viel größer. So müssen aktuell Besichtigungen für eine mögliche Kontakt-Nachverfolgung genau dokumentiert werden, es herrscht eine Abstands- und Maskenpflicht und es wird öfter gelüftet und desinfiziert.

Markt erholt sich langsam

Mit Beginn der Corona-Pandemie in Deutschland stieg auch die Unsicherheit bei den Menschen. „Es gab anfangs keine Kündigungen und nahezu keine Bewegung auf dem Wohnungsmarkt im Münsterland“, blickt Hendrik Tovar auf den Beginn der Krise zurück. So langsam erhole sich der Markt aber etwas, erklärt Hendrik Tovar.

Dass es jetzt einfacher sei, Wohnungen zu finden, weil zum Beispiel Studierende Wieder zu ihren Eltern gezogen seien oder Studienanfänger erst gar nicht ausgezogen sind, sieht Tovar nicht: „In den Studentenwohnheimen ist zurzeit wenig los, trotzdem behalten fast alle Mieter ihre Wohnungen oder Zimmer“, sagt er.

Dass die Wohnungssuche nicht einfacher geworden ist, bestätigt auch Volker Jaks, Geschäftsführer des DMB Mieterverein Münster und Umgebung: „Der Mietmarkt wird immer härter, es ist eine Katastrophe.“ Das sei in Münster am schlimmsten, aber im ganzen Münsterland so, sagt der Rechtsanwalt. Bezahlbarer Wohnraum sei Mangelware. Doch das hänge nicht mit der Corona-Krise zusammen, sondern sei eine Entwicklung, die sich schon über Jahre hinziehe.

Wahrnehmung der eigenen Wohnung wird größer

„Während der Pandemie fällt aber auf, dass die Wahrnehmung der eignen Wohnung größer wird. Die Menschen sind durch das Home-Office mehr zu Hause, da stört ein Riss in der Wand oder eine quietschende Tür mehr als sonst“, meint Jaks. Dass Home-Office die Bedürfnisse der Menschen verändert, glaubt auch Hendrik Tovar. „Einige Mieter wünschen sich mehr Platz für ein Büro in der eigenen Wohnung, besonders wenn das Thema Home-Office auch nach der Krise noch eine große Rolle spielt“, sagt der Immobilienverwalter. Doch bei der derzeitigen Lage auf dem Wohnungsmarkt sei es schwierig etwas Neues und Größeres zu finden, meint Volker Jaks vom Mieterverein. Das gelte für Münster genauso wie in Coesfeld, Ibbenbüren, Gronau oder Warendorf.

Viele Eigentümer und Vermieter würden die aktuelle Zeit auch für Sanierungen nutzen, sagt Hendrik Tovar: „Weil der Urlaub wegfällt, wollen es die Menschen zu Hause schöner haben oder eben eine Investition tätigen.“ Das Problem sei, dass es dafür etwas Vorlauf benötige. Denn die ohnehin schon gut ausgelasteten Handwerker sind durch die gestiegene Nachfrage oft wochen- oder gar monatelang ausgebucht.