Auf der Grevener Straße in Ladbergen hat sich am Donnerstagnachmittag kurz hinter dem Ortsausgangsschild in Höhe der Abzweigung „Zur Woote“ ein schwerer Verkehrsunfall ereignet. Es soll drei Verletzte geben. Feuerwehr, Rettungswagen und Hubschrauber sind im Einsatz. Aktuell ist die Grevener Straße komplett gesperrt. Wir berichten weiter.