Bakerman wurde 2007 in Gronau gegründet und ist bis heute inhabergeführt. Die damit einhergehenden kurzen Entscheidungswege, kombiniert mit der hohen Fachkompetenz, haben das Unternehmen innerhalb von 14 Jahren zu einem der Innovationstreiber und Trendsetter der Branche gemacht, so das Unternehmen über sich selbst. Heute erziele Bakerman mit insgesamt 50 Mitarbeitern am Standort Gronau einen Umsatz von 100 Millionen Euro. Bakerman beteiligt sich seit 2020 an dem Unternehmen Colucci Pizza und mehr und hat somit seine Produktionskompetenz erweitert. Als Spezialist für Qualitätsbackwaren im süßen wie auch herzhaften Bereich, biete das Unternehmen neben den Klassikern vor allem innovative Produkte und ist Bio, MSC sowie IFS „higher level“ zertifiziert. Seit 2020 runden Snacks mit vegetarischen Fleischalternativen das Sortiment von Bakerman ab. Dank der Kompetenz qualifizierter Bäckermeister im Entwicklungsteam könne Bakerman neue Trendprodukte vorstellen.