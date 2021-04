Plötzlich auftretendes Glatteis ist eine Herausforderung für die Verkehrsteilnehmer. Insbesondere an Steigungsstellen, Brücken und Freiflächen kann es aufgrund von überfrierender Nässe zu Gefahrstellen kommen.

Auf der B 475 zwischen Ennigerloh und Westkirchen hat sich am Mittwochmorgen ein Sattelzug quer gestellt. Dieser konnte innerhalb von etwa einer Stunde geborgen werden. Zunächst wurde mitgeteilt, dass die Sperrung bis in die Morgenstunden dauern könnte. Verletzt wurde laut eines Polizeisprechers niemand. Auch ein größerer Sachschaden sei nicht entstanden.

In Datteln (Kreis Recklinghausen) rutschte ein Lkw in einen Graben. Dadurch sei eine Leitplanke beschädigt worden, teilte ein Polizeisprecher mit. Auch in den Stadtgebieten von Duisburg und Hamm warnten die Beamten vor glatten Kurven und Brücken. In Duisburg seien mehrere Brücken gesperrt worden. Die Polizeien in Detmold und Düsseldorf meldeten, dass Streuwagen im Einsatz seien. Zu Unfällen sei es dort aber nicht gekommen.

Ein Mann ist im Kreis Steinfurt bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt worden. Er wich in der Nacht zum Mittwoch vermutlich einem Reh aus und fuhr in einen Graben, wie ein Polizeisprecher am Mittwochmorgen mitteilte. Er sei in ein Krankenhaus gebracht worden. Lebensgefahr bestehe nicht. Dass die glatte Straße ebenfalls ein Grund für den Unfall war, konnte der Sprecher zunächst nicht bestätigen.

