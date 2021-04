Traktor mit Gülle-Anhänger in Horstmar umgekippt

Horstmar -

Gülle überall: Ein Traktor mit angehängtem Güllefass ist am Mittwochabend in Horstmar umgekippt. Der Anhänger krachte dabei in einen Carport. Die 18 Kubikmeter Gülle liefen komplett aus. Der Fahrer des Traktor verletzte sich schwer.