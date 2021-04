Am frühen Sonntagmorgen seien mehrere Menschen mit Autos auf einem Schwimmbad-Parkplatz im Ort Everswinkel gemeldet worden, teilten die Beamten mit. An Ort und Stelle habe man dann eine größere Gruppe an jungen Erwachsenen angetroffen. «Diese Gruppe hatte sich zuvor über die sozialen Medien zu einer Party verabredet», erklärte die Polizei. Gegen 61 Menschen seien Ordnungswidrigkeitsverfahren wegen des Verstoßes gegen die Infektionsschutzverordnung eingeleitet worden. Ein Teil der Party-Gruppe sei kurze Zeit später erneut auf einem Parkplatz bei einem Treffen entdeckt worden. Dort seien Anzeigen gegen 19 Teilnehmer gefertigt worden.

© dpa-infocom, dpa:210412-99-168768/2