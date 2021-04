110-Tonnen-Bohrer schwebt in Baugrube: Tunnel für Starkstrom

Legden -

Mit einer spektakulären Aktion hat ein Schwerlastkran am Dienstagmorgen in Legden einen 110 Tonnen schweren Großbohrer 13 Meter tief in eine Baugrube abgesenkt. Der Bohrer werde nach Vorbereitungsarbeiten ab der nächsten Woche damit beginnen, einen zwei Kilometer langen und 3,60 Meter breiten Tunnel für eine Höchstspannungsleitung vorzutreiben, sagte der Sprecher des Netzbetreibers Amprion, Jonas Knoop. «Einen begehbaren Energietunnel dieser Größe - das gab es bei uns im Netzausbau noch nie.»