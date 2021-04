Durch Rudolf Lodes Haus weht ein leichter Hauch von Gülle. Dafür, dass erst, hat sich die Lage mittlerweile ganz schön entspannt. Vor der Haustür steht nur noch ein blinkender Lastwagen. Vor vier Tagen stand die ganze Straße voll. Vier Männer in gelben Westen heben Pflastersteine auf, bauen im Keller eine Ersatzheizung auf und kärchern den Kellerzugang.

Es war der Mittwochabend, als Rudolf Lode für seinen Besuch aus Bayern – die Tochter und ihre beiden Kinder – Geflügel mit Reis kochte und ein Treckerfahrer die Kontrolle über seinen Anhänger mit 18 Tonnen Gülle verlor. Das Fass fiel in den Carport, den Handwerker erst vor zwei Monaten erneuert hatten, zerstörte drei Autos und zwei Mofas, die dort standen, bevor es riss und sich der Inhalt in Lodes Garten ergoss. Von dort machte sich die Suppe auf den Weg Richtung Haustür: „Das war hier überall“, sagt Lode heute. Knöchelhoch.

Die Suppe lief durch die Kellerschächte in sein Haus und das seiner Nachbarn. Der Garten mit all den Büschen badete genauso in Vieh-Exkrementen wie die gepflasterten Wege rund um sein Haus. „Die ersten beiden Tage hat es grässlichen gestunken“, sagt der 76-jährige, der früher als Wirtschaftsprüfer bei der Vermessungsfirma „Hansa Luftbild“ gearbeitet hat. Und in seinem Haus herrschte ein „wüstes Durcheinander“.

Persönlicher Intensivkurs in Müllentsorgung

Dass das nicht mehr so ist, liegt an der freiwilligen Feuerwehrleute aus Horstmar und Leer, die bis Mitternacht die Gülle weggeschippt und abgepumpt haben. Und an einem Entsorgungsunternehmen aus Drensteinfurt, dessen Leute seit Donnerstag putzen und pumpen, was das Zeug hält. Der Horstmarer hat in seinem persönlichen Intensivkursus in Müllentsorgung gelernt, dass Steine und Holz den Geruch von Gülle lange halten, wenn sie nicht so schnell wie möglich gereinigt werden. Die Pflastersteine vor seinem Haus müssen wahrscheinlich ausgetauscht werden, der Boden darunter auch.

18 Kubikmeter Gülle ausgelaufen 1/15 Am Mittwochabend ist in Horstmar ein Traktor mit Gülle-Anhänger umgekippt. Foto: Felix Fritzemeier

Gegen 19.30 Uhr wurde die Feuerwehr Horstmar zu diesem ungewöhnlichen Einsatz gerufen. Foto: Felix Fritzemeier

Die 18 Kubikmeter Gülle, die der Traktor geladen hatte, sind komplett ausgelaufen. Foto: Felix Fritzemeier

In der Straße "Alst" war aus bisher ungeklärter Ursache ein Traktor mit Güllefass in der Kurve umgekippt. Foto: Felix Fritzemeier

Bei dem Unfall löste sich der Gülle-Anhänger und landete unter einem Carport. Foto: Felix Fritzemeier

Die Gülle verteilte sich nicht nur auf der Straße... Foto: Felix Fritzemeier

... sondern auch auf dem Grundstück und in dem Keller des Wohngebäudes. Foto: Felix Fritzemeier

Die Feuerwehr schützte das Gebäude mit Folien und Sandsäcken. Foto: Felix Fritzemeier

Der Traktor und der umgekippte Gülle-Anhänger. Foto: Felix Fritzemeier

Unter dem Carport parkten drei Fahrzeuge, die jetzt alle einen wirtschaftlichen Totalschaden haben. Foto: Felix Fritzemeier

Die Feuerwehr Horstmar war mit insgesamt 40 Einsatzkräften vor Ort. Foto: Felix Fritzemeier

Auch Nachbarn unterstützten die Feuerwehr mit Radlader und Bagger. Foto: Felix Fritzemeier

Durch ein Spezialunternehmen wurde der Keller sowie die hauseigene Kläranlage abgepumpt. Foto: Felix Fritzemeier

Mit einem Bagger wurde der Anhänger angehoben und wieder aufgestellt. Foto: Felix Fritzemeier

Die Straße wurde im Bereich des Unfalls bis zum frühen Donnerstagmorgen gesperrt. Foto: Felix Fritzemeier

Ein Kran hat die Reste der Carports eingesammelt, Lastwagen, Bagger transportierten den verschmutzten Boden ab. Auf einem Acker nebenan liegt unter einer Plane verdreckte Erde, die entsorgt werden muss. „Die Straße war voller Spezialautos,“ erzählt der Horstmarer. „Es ist beeindruckend, wie die arbeiten“. Und: „Ich brauch’ mich um nichts zu kümmern.“ Macht er aber trotzdem. Auf der Terrasse stehen Möbel herum, die er und seine Tochter in aller Eile aus dem Gülleschwall geholt haben. Er hat die versifften Kinderfahrräder gereinigt, die vor der Tür standen.

Zum Raub der Gülle geworden

Jetzt geht es Lode darum, mit der „Veränderlichkeit des Lebens fertig zu werden“, zu der ihn die Gülle gezwungen hat. Er muss Abschied von dem nehmen, was die Gülle zerstört hat. Die Büsche etwa, die seine vor drei Jahren gestorbene Frau gepflanzt hat und die ihn an sie erinnert haben. Oder die Weißdorn-Hecke, die mit ihren Dornen die Vögel vor ihren Feinden beschützt hat und die nun den Vieh-Ausscheidungen zum Opfer fallen könnte.

Gleichzeitig ist der Horstmarer erleichtert, dass seine beiden zehn- und zwölfjährigen Enkel unverletzt geblieben sind, dass nur Gülle, und nicht – wie seine Tochter im ersten Moment fürchtete – Diesel aufs Haus zugeschwappt ist, dass sich der Treckerfahrer nur leicht verletzt hat. „Der ideelle Verlust ist am schlimmsten, weil dadurch Erinnerungen verloren gehen. Alles andere kriegt man wieder hin“, sagt Rudolf Lode.