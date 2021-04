Die illegalen Partys gehen weiter

Plastikflaschen, Bierdosen, Tüten von Schnellrestaurant-Ketten oder auch ein Grill – die Müllberge rund um die Seen sind nach lauen Frühlings- oder Sommernächten bunt gemischt. Das Aufsammeln und Entsorgen bleibt an den Mitgliedern des Angelsportvereins Dinkeltreue Heek hängen, der die Flächen – den Strönfeldsee zusammen mit anderen Vereinen – gepachtet hat.

​„Es ist schwierig und ärgerlich. Gerade die Sache mit dem Müll stößt uns auf“, stellt ASV-Gewässerwart Matthias Kösters klar. Es gehe nicht darum, dass der Angelverein etwas dagegen habe, wenn sich mal ein bis zwei Personen „gesittet“ an den Seen aufhielten. Im Gegenteil. Doch Treffen in größeren Gruppen und lauter Musik seien doch des Guten zu viel. „Wir möchten noch in Ruhe unserem Hobby nachgehen können“, so der Gewässerwart.

Aktuell sind größere Treffen auch wegen der Pandemie samt Coronaschutzverordnung kritisch. Doch offenkundig interessiert dies die Feiernden nicht. Als jüngst die 20-Grad-Marke überschritten wurde, sei am Bült-Baggersee jede Menge los gewesen. Auch am Unterstand des Vereinsheims und den Stegen. Schilder, die das Lagern verbieten, seien einfach missachtet worden, so Matthias Kösters.

​Dabei sollen auch größere Gruppen dort gegrillt haben. „Wir reden da nicht von drei oder vier Personen“, so Kösters. Nur wer ist zuständig, dies zu ahnden? Immerhin sind die Areale Privatflächen. Und dort sind dem Ordnungsamt in der Regel die Händegebunden.

Grundsätzlich ist für die Durchsetzung des Hausrechtes die Polizei die erste Anlaufstelle. Das bestätigt Dietmar Brüning, Pressesprecher der Polizei im Kreis Borken. Aber: Handelt es sich um Corona-Verstöße, ist auch das Ordnungsamt befugt, auf privaten Flächen einzuschreiten.

​Dass dem so ist, bestätigt das Ordnungsamt. Die Außendienstmitarbeiter seien vergangenes Jahr nach einem Hinweis auch den Seen unterwegs gewesen. Dort habe man aber keine Verstöße feststellen können. Dessen ungeachtet sollen auch weiterhin Kontrollen stattfinden.

Der Angelverein denkt auch über einen privaten Sicherdienst nach. Weniger wegen der Corona-Verstöße, sondern um dem illegalen Betreten und den Müllbergen entgegenzuwirken. ​„Wir würden es gerne auf dem freundlichen Weg regeln, aber es ist eben jedes Jahr leider das gleiche Lied“, so Kösters. Gespräche mit den Feiergruppen zeigten keine nachhaltige Wirkung. Und mitunter nicht mal für den Moment. „Man bekommt da auch schon mal patzige Antworten.“

Dem Angelsportverein ist von der Umweltbehörde des Kreises Borken mittlerweile untersagt, Mülltonnen auf der Privatfläche aufzustellen. Dies ziehe Ungeziefer und Ratten an, so die Begründung. „Wir hatten jahrelang dort welche stehen, doch das ist uns jetzt verboten“, berichtet Kösters.