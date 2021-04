Die FDP hat einen Lauf: Auf Bundesebene liegen die Liberalen nach langer Durststrecke wieder bei zehn Prozent, bei den nächsten Wahlen in Sachsen-Anhalt ist sogar nach zehnjähriger Abstinenz wieder der Einzug in den Landtag möglich.

Inhalte müssen stimmen

Doch es reicht nicht, sich in den Umfragewerten zu sonnen, die vor allem aus dem Absturz der Union resultieren. Und es genügt nicht, immer nur am Seitenrand zu stehen und mit erhobenem Zeigefinger auf die Missstände des Corona-Krisenmanagements hinzuweisen. Doch man muss der FDP zugutehalten, dass sie durch ihre klare Kante in der Öffentlichkeit mehr an Profil gewonnen hat – auch bei der Diskussion um das Infektionsschutzgesetz.

Klares Nein zu Steuererhöhungen

Mit dem Wahlprogramm folgen endlich eigene inhaltliche Akzente. Völlig zu Recht weisen die Liberalen auf Versäumnisse bei der Digitalisierung und der Bildungspolitik hin. Hier muss sich die FDP aber auch an die eigene Nase fassen, da sie in NRW die Schulministerin stellt. Das Nein zu Steuererhöhungen und Mobilitätsverboten ist eine klare Abgrenzung zum rot-grünen Lager – ein Dämpfer für Ampel-Gedankenspiele. Dass FDP-Chef Lindner gebetsmühlenartig betonen muss, dass die Liberalen Regierungsverantwortung übernehmen wollen, hat er sich selbst eingebrockt. Der Imageschaden durch die geplatzten Gespräche für eine Jamaika-Koalition wirkt bis heute nach.