Es klafft eine Lehrlingslücke - weniger neue Ausbildungsverträge

Die Corona-Pandemie hat die Ausbildung junger Menschen im vergangenen Jahr stark belastet. Das Statistische Bundesamt in Wiesbaden meldete am Mittwoch einen Einbruch der Zahl neuer Ausbildungsverträge um fast zehn Prozent. Lediglich 465 200 neue Lehrverträge wurden der Behörde zufolge in Deutschland abgeschlossen – 9,4 Prozent weniger als im Jahr 2019. Zwar seien die Ausbildungszahlen seit Jahren tendenziell rückläufig, „aber der aktuelle Einbruch ist in seiner Höhe bislang einzigartig“, betonte die Behörde. Besonders niedrig war dabei die Zahl neuer weiblicher Auszubildender. Hier lag das Minus der Neuverträge bei 10,2 Prozent.

Die Industrie- und Handelskammer (IHK) Nord Westfalen in Münster hatte bereits zuvor über einen noch stärkeren Rückgang neuer Ausbildungsverhältnisse berichtet. Der Einbruch von 11,6 Prozent auf nur noch knapp 8500 Verträge lag aber noch deutlich über dem NRW-weiten Schwund von fast 14 Prozent. „Die Corona-Pandemie und der erste Lockdown im Frühjahr haben den Ausbildungsmarkt in der heißen Bewerbungsphase abrupt ausgebremst“, hatte IHK-Hauptgeschäftsführer Dr. Fritz Jaeckel bereits im Januar gesagt.

Innerhalb des Münster­landes war der Rückgang in der Stadt Münster mit ­minus sieben Prozent auf 1556 Ausbildungsverträge am schwächsten. Am stärksten ging die Zahl neuer ­Lehrlinge im Kreis Steinfurt zurück – und zwar um 16,8 Prozent auf 1421.

Online-Veranstaltung für Eltern von Schulabgängern

Um den Ausbildungsmarkt zu beleben und mehr junge Menschen für eine Lehre im Betrieb zu gewinnen, wendet sich die IHK auch immer wieder an die Eltern der Schulabgänger. Ihre nächste Online-Veranstaltung für diese Zielgruppe kündigte die Kammer am Mittwoch für den Donnerstag der kommenden Woche, also für den 24. April, an. Ab 17 Uhr geben dann IHK-Experten unter dem Titel „Ausbildung sucht Nachwuchs! Sichere Zukunft für Ihr Kind!“ Auskunft zu Fragen rund um die duale Ausbildung.

Die Talfahrt der Ausbildungsverträge fiel im Handwerk der Region moderater aus: In 2020 hatten die Handwerksbetriebe im Münsterland und in der Emscher-Lippe-Region 5099 neue Auszubildende eingestellt. Das warfen lediglich 6,1 Prozent weniger als im Vorjahr, hieß es bei der Handwerkskammer (HWK) Münster. In der Stadt Münster war auch im Handwerk der Rückgang am geringsten. HWK-Präsident Hans Hund beklagt regelmäßig: „Die Betriebe hätten gern mehr ausbildet.“