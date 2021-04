Bahnübergänge werden früher geschlossen

In der Vergangenheit haben der Kreis Warendorf und die Stadt Telgte den ersten Teil der Südumgehung um Telgte durch die Erstellung der Kreisstraße 50n zwischen „Alverskirchener Straße“ und „Warendorfer Straße (K 50)“ realisiert.

Zur Anbindung der K 50n an die Warendorfer Straße (K 50) hat die Deutsche Bahn bereits im März mit den Bauarbeiten an drei Bahnübergängen begonnen. Die Bahn wird den noch bestehenden Bahnübergang „Delsener Heide“ von Bahnkilometer 12,175 zum Bahnkilometer 12,365 (Kreuzung mit K 50n) verlegen. Die privaten Bahnübergänge an den Kilometern 12,453, 12,744 und 12,838 werden dauerhaft geschlossen. Die Hofstellen sind bereits über einen Ersatzweg an die K 50n angeschlossen.

Die ursprüngliche Planung sah vor, diese Bahnübergänge bis zur geplanten Inbetriebnahme im Sommer 2021 für den Anliegerverkehr passierbar zu lassen. Aufgrund von vorgelagerten Kabelarbeiten werden die Bahnübergänge an den Bahnkilometern 12,744 und 12,838 jedoch bereits ab Montag (26. April) dauerhaft für den Kraftverkehr gesperrt, heißt es in einer Pressemitteilung der Deutschen Bahn.

Ab dem 10. Mai (Montag) wird dann auch der Übergang „Delsener Heide“ (Kilometer 12,175) für den Straßenverkehr gesperrt. Fußgänger und Radfahrer können die drei Übergänge während der Bauzeit noch bis zur Inbetriebnahme des neuen Bahnübergangs im Sommer nutzen.

Für die Buslinie R 11 und den Schulbus wurden bereits neue Fahrpläne und geänderte Routen erstellt, die im Internet unter https://fahrplan-bus-bahn.de/nrw/telgte/bus_linie_bus_r11#/ veröffentlicht sind.

Der neue Bahnübergang „Delsener Heide“ wird mit einer Lichtzeichenanlage sowie mit Halbschranken und zusätzlichen Fuß-/Radwegschranken ausgestattet und durch die Lokführer der dort verkehrenden Züge überwacht.

Trotz des Einsatzes modernster Arbeitsgeräte sei Baulärm leider nicht zu vermeiden, so die Deutsche Bahn, die den Baulärm auf das unbedingt notwendige Maß beschränken will. Die Arbeiten finden in den jeweiligen nächtlichen Zugpausen statt, so dass es im Zugverkehr keine Einschränkungen oder Behinderungen gebe.

Betroffene Anwohner werden im Bedarfsfalle durch Anwohnerinformationen über die Arbeiten in Kenntnis gesetzt.