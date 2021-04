Patientenschützer: Angehörige von „Gnade“ der Politik abhängig

Maria G. aus Steinfurt ist 74 Jahre alt und pflegt ihren Mann, der mit einer schweren Demenz lebt. Bei Managern würde ihre Tätigkeit als „24/7“ bezeichnet: ständig in Bereitschaft, 24 Stunden an sieben Tagen in der Woche. Nur dass sie nicht so viel Geld verdient.

Maria G. hat das Pech, dass ihr 84-jähriger Mann schon vor zwei Monaten geimpft worden ist. Damals fühlte sich das wie ein Glücksfall an. Jetzt sind die Gefühle gemischt. Wäre ihr Mann unter 80, könnte er nun vom Hausarzt geimpft werden. Und sie gleich mit. Aber so muss sie mit ansehen, wie Erzieherinnen und Lehrer aus der Priorisierungsgruppe 3 „mühelos an ihr vorbeiziehen“, wie es Eugen Brysch, Vorstand der Deutschen Stiftung Patientenschutz, gegenüber unserer Zeitung formuliert. Er verweist auf die Impfverordnung der Bundesregierung, nach der die 74-Jährige eindeutig an der Reihe wäre. „Bis zu zwei enge Kontaktpersonen von pflegebedürftigen Personen, die nicht in einer Einrichtung leben, die über 70 Jahre alt sind, (…) eine der vorgenannten Erkrankungen oder Behinderungen haben“, heißt es dort. Das trifft auf Maria G. alles zu.

Nach Bryschs Worten ist es „katastrophal, wie NRW die ethisch festgelegte Priorisierung anwendet“. Sie sei mittlerweile so „verquarzt“, dass die Klarheit verloren gegangen sei. Verantwortlich für dieses Durcheinander sei größtenteils die Landesregierung.

„Verwirrung allerorten“

Nach Auskunft der Kassenärztlichen Vereinigung (KVWL) können pflegende Angehörige früher geimpft werden, wenn sie von der zu pflegenden Person eine formlose Bescheinigung bekommen. „Jede zu pflegende Person kann zwei Kontakte benennen“, sagte KVWL-Sprecher Andreas Daniel auf Anfrage unserer Zeitung. Mit der Bescheinigung müsse man sich ans Impfzentrum wenden, um einen Termin zu vereinbaren.

Kirsten Weßling, Pressesprecherin des Kreises Steinfurt, sieht das komplett anders. Sie rät den Betroffenen, sich an Hausärzte zu wenden und auf keinen Fall mit einer selbst geschriebenen Bescheinigung zum Impfzentrum zu kommen. „Verwirrung allerorten“, sagt sie.

Brysch betont, dass es nicht nur alten Ehepartnern, sondern auch den Angehörigen von Menschen mit einer geistigen Behinderung oder psychischen Erkrankungen so geht wie Maria G. 80 Prozent aller Pflegebedürftigen in Deutschland lebten zu Hause und würden dort auch versorgt. „Als Dank für ihre große Opferbereitschaft müssen sie jetzt auf das Wohlwollen des NRW-Ministerpräsidenten und des Gesundheitsministers hoffen, um an einen Impftermin zu kommen“, wettert Brysch. Gleichzeitig seien zurzeit Angebote der Kurzzeit- oder Verhinderungspflege, die pflegende Angehörige entlasten sollen, „schwierig zu bekommen“.

Impf­dosen für pflegende Angehörige

Kaum Licht ins Dunkel bringt auch ein Sprecher der Landesregierung. Er bestätigt, dass Frauen wie Maria G. Anspruch auf die Impfung haben. Seit dem 8. April könnten bis zu zehn Prozent der mRNA-Impf­dosen von pflegenden Angehörigen genutzt werden. Die Termine würden die Impfzentren je nach Impfstoff­kapazität organisieren. Gleichzeitig verweist das Land auf die Impfangebote „in der eigenen Häuslichkeit“ durch Hausärzte. Die berichten, dass ihnen bislang kaum Impfstoffe zur Verfügung stehen. Und auch Brysch betont, dass davon bislang kaum Betroffene profitieren.

Derweil zeigt Maria G. ihrem Mann zehn Mal am Tag, wo die Toilette ist und dass er fürs Essen am besten Messer und Gabel benutzen soll. Bald müsste sie zu den Jahrgängen gehören, die einen Termin im Impfzentrum bekommen. Sie hofft, dass ihr Sohn einen Termin an einem Dienstag oder Freitag organisieren kann. An den beiden Tagen ist ihr Mann in der Tagespflege. Da hätte sie ein bisschen Luft.