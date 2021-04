„Eine sehr bedrohliche Blase“

Die Preise stiegen täglich, das sei eine total ungesunde Entwicklung, ist der HPR-Geschäftsführer überzeugt. Der Markt sei zurzeit leergefegt. Teilweise würden bestehende Verträge gekündigt. Zu kaufen sei Holz oft nur noch zu tagesaktuellen Preisen mit einem Preisanstieg von bis zu 100 Prozent. Holz sei bisher immer recht günstig gewesen, dass es irgendwann einmal teuerer werde, damit sei zu rechnen gewesen. Aber nicht damit, was jetzt passiere. Das sei eine Marktanpassung, die weit über das Ziel hinausgehe.

Sägewerke verkauften das Holz derzeit vorwiegend in großen Mengen nach China und in die USA, erklärt Hermes. Das fehle dann auf den hiesigen Markt. Gleichzeitig habe der Bauboom die Nachfrage nach Holz vergrößert, sagt Markus Beckmann, Vertriebsleiter bei der Firma Holzland Waterkamp. Vor allem Handwerksbetriebe, die an Ausschreibungen gebunden sind, litten unter der Situation, weil sie ihre zuvor kalkulierten Preise nicht halten könnten. Eine Dachlatte sei derzeit drei vis viermal so teuer wie in früheren Zeiten. Das werde für einige langsam gefährlich.

Auch können zugesagte Mengen nicht problemlos geliefert werden. „Wir versuchen unsere Partner, mit denen wir sei vielen Jahren gut zusammenarbeiten, so gut wie möglich zu bedienen“, erklärt Beckmann. Dafür müsste Neukunden auch schon einmal eine Absage erteilt werden. So etwas sei sein Unternehmen bisher nicht gewohnt.

Bei einigen Holzsorten gebe es Wartezeiten von 15 bis 20 Wochen bis in das dritte Quartal diese Jahres. Vor allem bei den Nadelhölzern wie Fichte und Kiefer gebe es diese Knappheit, Douglasie sei überhaupt nicht mehr zu bekommen. „Ein Ende dieser Situation ist nicht in Sicht“, erklärt Beckmann. Das Ganze habe sich zu einer „sehr bedrohlichen Blase“ entwickelt, ist Beckmann überzeugt. Auch Hermes berichtet, dass es so etwas bisher noch nicht gegeben hat. Trotz guter Auftragslage beständen wirtschaftliche Sorgen. Theresa Niehoff aus der Marketingabteilung der Firma Holzland Waterkamp bestätigt, dass die Preise insgesamt kaum zu kalkulieren seien. „Wir bekommen keine festen Zusagen mehr von den Herstellern.“

Auch Alfred Spinne vom gleichnamigen Borghorster Dachdecker-Unternehmen sorgt sich angesichts der Entwicklung der Preise. Anfang des Jahres habe eine Dachlatte noch 42 Cent gekostet, derzeit liege der Preis bei über einem Euro. Insgesamt habe sich der Preis für Holz fast verdoppelt und er steige täglich. „Wenn wir freitags nach Preisen fragen, gelten die oft montags schon nicht mehr.“ Angebote könne Spinne nur noch zu tagesaktuellen Preisen schreiben, im Vorfeld sei ein Auftrag kaum noch zu kalkulieren. Und selbst zu hohen Preisen sei nicht immer garantiert, dass das Holz auch zu bekommen sei. Die Lager seien immer öfter leer. „Lustig ist das nicht mehr und ein Ende nicht absehbar.“

Des einen Leid, des anderen Freud‘? Holzproduzenten müsste in diesen Zeiten nun eigentlich zum Jubeln sein. „Ist es aber nicht“, stellt Henning Buss, Forstbetriebsleiter von der Fürst zu Bentheimschen Domänenkammer fest. Das Allzeittief aus den vergangenen Jahren mit der Trockenheit und dem Sturm Friederike sei noch längst nicht wieder aufgeholt. Gewinner der derzeitigen Situation seien ganz eindeutig die Sägewerke, die lukrative Großaufträge für das Ausland abarbeiten. An die Waldbesitzer seien die Preise noch nicht weitergegeben worden.

In den vergangenen Jahren sei viel Kalamitätsholz, also schadhaftes Holz, das aufgrund des Borkenkäfer-Befalls, der Trockenheit oder nach Stürmen verkauft werden musste, auf den Markt gebracht worden. „Dafür haben wir gerade einmal die Erntekosten erhalten“, berichtet Buss. Er hofft, dass sich das auf Dauer ändert, und auch den Produzenten höhere Preise gezahlt werden. Holzproduzenten hätten in den vergangenen Jahre große Verluste gemacht. „Es gab einfach zu viel Holz.“ Von einer Holzknappheit will Buss übrigens nicht sprechen. Es werde in Deutschland immer noch weniger Holz genutzt als nachwachse. Nun aber alles auf den Markt zu geben, sei aus Sicht der Forstbetriebe auch nicht sinnvoll. Dafür müssten die Preise sich erst wieder in einem angemessen Rahmen bewegen.