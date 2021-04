Hausärzte klagen über zu viel Bürokratie

Das Impfen an sich sei kein Problem, eine Sekundensache. „Der bürokratische Aufwand ist aber, gemessen an dem, was wir schaffen wollen, sehr groß“, ärgert sich Hilleke.

Nach der Terminvergabe wird zunächst überprüft, ob der Patient impffähig ist. Dann füllt der Impfwillige ein Anamnesebogen über Vorerkrankungen aus, und der Arzt klärt ihn über das Prozedere auf. Beides wird dokumentiert und unterschrieben.

„Im Anschluss vergebe ich eine Impf- und eine Abrechnungsziffer, und den Vorgang dokumentiere ich in einem Computerprogramm. Dann stelle ich noch den Impfpass aus, und jeden Abend müssen wir dem Robert-Koch-Institut unsere Impf-Zahlen melden“, erläutert Hilleke die vielen Aufgaben neben dem eigentlichen Piks.

Sieben ausgefüllte Formularseiten und vier Unterschriften sind nötig. „Pro Patient bin ich bestimmt 15 bis 20 Minuten beschäftigt“, sagt der Vorsitzende des Warendorfer Praxisnetzes.

Priorisierung nach Dringlichkeit

Hilleke selbst hat sich eine Art Warteliste für Impfwillige angelegt – nach Dringlichkeit. An der Priorisierungsliste der Ständigen Impfkommission orientiert er sich, muss sich aber nicht zwangsläufig danach richten.

Bis jetzt bekam der Bee­lener Hausarzt nur den Impfstoff der Firma Biontech/Pfizer. Sollte er verschiedene Impfstoffe zur Verfügung gestellt bekommen, gebe es bei ihm aber kein Wunschkonzert, wie Hilleke betont: „Ich priorisiere und entscheide dann, wer welchen Impfstoff angeboten bekommt.“

Ab Ende April soll mehr Impfstoff kommen

Noch impft der Beelener Arzt 15 bis 20 Personen. „Das geht noch“, sagt er. Ab Ende April soll aber mehr Impfstoff kommen. „Dann ist das schon ein zeitlich großer Aufwand, denn ich habe ja auch noch die ganzen anderen Patienten“, sagt Hilleke. Bis dienstags muss der Mediziner das Vakzin bei der Apotheke bestellen. Die organisiert die Dosen dann im Großhandel.

„Die Nachfrage bei mir ist riesig, ich könnte viel mehr Impfstoff bestellen“, sagt er. Doch noch ist die Menge des Impfstoffs begrenzt. 24 Personen konnte Hilleke in der ersten Woche Anfang April impfen, zwölf in der zweiten Woche, 16 sind es in dieser Woche. „Und ich weiß immer erst Freitagabend, wie viele Dosen ich montags bekomme. Das heißt, ich kann die Patienten erst in der Woche informieren, in der ich sie impfe.“

Erst Astrazeneca, dann Biontech: Wer bekommt wann welches Vakzin? 1/6 EMA-Gutachten zu Johnson & Johnson erwartet Nach Prüfung seltener Fälle von Hirnthrombosen will die Europäische Arzneimittelbehörde (EMA) am Dienstag (20. April) ihr Gutachten zum Corona-Impfstoff von Johnson & Johnson vorlegen. Die Experten der Amsterdamer Behörde haben den Impfstoff erneut geprüft, nachdem in den USA sechs Fälle von Blutgerinnseln in Hirnvenen aufgetreten waren. Johnson & Johnson hatte erst vor einer Woche mit der Lieferung seines Präparats in die EU-Staaten begonnen. Der Hersteller rief dazu auf, bis zur Klärung den Impfstoff nicht anzuwenden. Die EMA hatte aber erklärt, dass der Impfstoff uneingeschränkt eingesetzt werden könne . Die "Vorzüge des Impfstoffs, Covid-19 zu verhindern", seien höher zu bewerten seien als die Risiken von Nebenwirkungen. Vor einer Woche hatten die US-Behörden die Verabreichung des Impfstoffs ausgesetzt . In den USA wurden bisher rund 6,8 Millionen Personen damit geimpft. Foto: dpa

Zweitimpfung für Jüngere nicht mit Astrazeneca Klarheit für mehr als zwei Millionen Menschen unter 60 Jahren , die in Deutschland bereits eine Erstimpfung mit Astrazeneca erhalten haben: Sie sollen aufgrund des sehr geringen Tromboserisikos, das offenbar eher jüngere Patienten betrifft, bei der notwendigen Zweitimpfung auf ein anderes Präparat umsteigen. Auf diese Empfehlung haben sich die Gesundheitsminister von Bund und Ländern einstimmig geeinigt. Sie folgen damit dem Vorschlag der Ständigen Impfkommission (Stiko) von Anfang April . Bei den Beratungen sei klar geworden, dass die Zweitimpfung mit einem mRNA-Imfpstoff , also dem Präparat von Biontech/Pfizer oder Moderna, eine gute Basis sei, um die Menschen wirksam zu schützen, sagte der Vorsitzende der Gesundheitsministerkonferenz, Bayerns Ressortchef Klaus Holetschek. Laut Bundesgesundheitsministerium haben in Deutschland aber bereits rund 2,2 Millionen Menschen unter 60 eine erste Impfung mit dem Präparat erhalten. Foto: diverse

Wie geht es mit den Jüngeren weiter? Sollten die sogenannten Vektorimpfstoffe von Astrazeneca und Johnson & Johnson für jüngere Personen unter 60 Jahren ungeeignet sein, droht ein Engpass: Dann steht bis Herbst nicht ausreichend mRNA-Impfstoff zur Verfügung. "Der deutschen Impfkampagne droht ein großes Problem, deswegen muss die Bundesregierung jetzt reagieren und sowohl mit Biontech als auch mit Curevac in neue Verhandlungen treten und mehr Impfdosen für Deutschland sichern", sagte der Generalsekretär der Deutschen Gesellschaft für Immunologie, Carsten Watzl. Foto: diverse

Astrazeneca für Über-60-Jährige Helmut Holtkamp (73) wird im Impfzentrum im Kreis Borken mit dem Impfstoff der Firma Astrazeneca geimpft: Menschen ab 60 Jahren können sich seit dem 3. April in Nordrhein-Westfalen einen Termin zur Impfung mit dem Wirkstoff von Astrazeneca vereinbaren. Hintergrund der Empfehlung für ältere Menschen sind Fälle von Hirnvenen-Thrombosen nach einer Impfung mit Astrazeneca. Experten vermuten, dass das sehr geringe Risiko vor allem jüngere Menschen betrifft. Bund und Länder hatten deshalb kürzlich beschlossen, dass in der Regel nur noch Menschen über 60 mit Astrazeneca geimpft werden sollen. Foto: Christopher Neundorf / dpa

Astrazeneca-Imfungen im März für Jüngere gestoppt Die Gesundheitsminister von Bund und Ländern beschlossen am 30.03.2021, dass das Präparat von Astrazeneca in der Regel nur noch Menschen ab 60 gespritzt werden soll nachdem in Einzelfällen Trombosen nach der Impfung aufgetreten waren. Mit dem Mittel des britisch-schwedischen Herstellers schon einiges Hin und Her: zugelassen, dann eingeschränkt, wieder erweitert, ausgesetzt, wiederaufgenommen. Dabei geht es immer wieder um Auffälligkeiten mit Fällen von Blutgerinnseln (Thrombosen) in Hirnvenen in zeitlichem Zusammenhang zu Impfungen, die vor allem bei jüngeren Frauen gemeldet wurden. Mitte März hatte die Bundesregierung alle Astrazeneca-Impfungen nach einer Empfehlung des zuständigen Paul-Ehrlich-Instituts (PEI) ausgesetzt - wie mehrere andere Länder auch. Nach erneuten Prüfungen der Europäischen Arzneimittelagentur (EMA) gaben Bund und Länder nach vier Tagen Pause dann wieder grünes Licht - aber verbunden mit neuen Warnhinweisen für Ärzte und Patienten auf das Thrombose-Risiko. Foto: diverse

Ab Freitag Impfstart für 70- bis 80-Jährige Von Mittwoch (8 Uhr) an können in Nordrhein-Westfalen Menschen der Geburtsjahrgänge 1948 und 1949 also ab 73 Jahren Impftermine vereinbaren. Bei den Impfungen kommen je nach Verfügbarkeit die Impfstoffe der Hersteller Biontech oder Moderna zum Einsatz. Wie bisher erfolgt die Terminvergabe auch für die nächsten Jahrgänge über die Terminbuchungssysteme der Kassenärztlichen Vereinigungen (KV). Foto: diverse

Doch beschweren will er sich nicht, er leistet seinen Beitrag gerne. „Das wir mit dem Impfen nicht in Gang gekommen sind, war frustrierend. Aber jetzt sind wir auf einem ganz guten Weg“, sagt Hilleke, der positiv in die nahe Zukunft blickt: „Ich besitze keine Glaskugel, aber wenn wir das Impftempo beibehalten oder sogar erhöhen, können wir bis Juli alle Erwachsenen impfen oder ihnen zumindest ein Impfangebot machen.“